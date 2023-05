Lāce: Sievietei bīstamākā vieta ir virtuve

Lai izvērtētu dzīvības apdraudējumus situācijās, kurās sievietes ģimenē cieš no vardarbības, nepieciešams ne tikai uzlabot izpratni par dažādu apstākļu nopietnību, bet arī izpētīt, kādi riski raksturīgi tieši Latvijā, piektdien “DelfiTV” raidījumā “Kāpēc” pauda biedrības “Centrs MARTA” vadītāja Iluta Lāce. Proti, policijas izpratnē augsta riska situācija ir tad, ja varmākam ir ierocis, bet nereti iebiedēšana vai nonāvēšana notiek, izmantojot virtuves nazi.

Skaidras vadlīnijas, instrukcijas, regulāra mācības ir būtiskas, lai prioritizētu izsaukumus un novērtētu vardarbības riskus pietiekami nopietni. Bieži vien Valsts policija brauc tad, ja augsts dzīvības apdraudējums ir nepārprotams, piemēram, varmākas rīcībā ir ierocis, taču tas nav vienīgais drauds upura dzīvībai, uzsver eksperte.

“Sievietei bīstamākā vieta, kur atrasties, ir virtuvē, jo tur ir vesels klāsts ar nažiem. Ļoti daudz tieši naži tiek izmantoti, lai sievietes iebiedētu un arī lai viņas nogalinātu. Tāpēc būtu vērtīgi izpētīt, kas ir dzīvības apdraudējuma riski papildus tiem, ko zinām pasaulē un kas tieši Latvijā ir raksturīgi,” norāda biedrības vadītāja. Šāda informācija palīdzētu pilnveidot izpratni par riskiem un pietiekami ātri reaģēt uz vardarbību.

Lai aizsargātu sievietes no varmākām, svarīgi izglītot policijas pārstāvjus par problēmām, ar kurām viņas saskaras, jo “mēs varam uzlabot likumus, bet kāda jēga, ja mēs viņus nepiemērojam dzīvē,” atgādina Lāce. Turklāt izglītot nepieciešams ne tikai Valsts, bet arī pašvaldību policijas darbiniekus.

Izpratne par vardarbības dažādajām izpausmēm jāuzlabo arī prokuratūras un tiesu darbiniekiem, uzsver Lāce. Izlīgumu un mediāciju vardarbības gadījumos nedrīkst izmantot, jo kontrolējošā vardarbībā cietusī tiek pakļauta varmākas manipulācijām un “rakstīs kādus iesniegumus vajag”, skaidro eksperte. Ja ziņots par vardarbību, aizstāvībai no valsts pusei jābūt neatkarīgi no tā, vai sieviete atsauc iesniegumu vai piedod. Ģenerālprokurors Juris Stukāns gan raidījumā eksperti vairākkārt pārtrauca, neļaujot izteikt domu līdz galam, atgādinot par cilvēktiesībām un paužot, ka valsts aizsardzību nevarot uzspiest.

Stukāna viedoklim nepiekrita Saeimas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Jānis Grasbergs. Viņaprāt, ja vardarbības novēršanai nepieciešams izsist varmākas mājokļa durvis, tas ir jādara, jo tad, kad sieviete zvana uz policiju, tas nozīmē, ka tas ir pēdējais piliens viņas tolerancē pret vardarbību. Proti, vēršoties policijā, sieviete jau ir apsvērusi tādus aspektus kā kopīgi bērni, kopīgs kredīts un turpmākie apstākļi, kur dzīvot utt., uzsver Grasbergs. Viņš arī piebilda, ka nereti sievietes nevēršas policijā arī tāpēc, ka pēc tam vardarbība kļūst vēl intensīvāka. Stukāns savukārt iebilda, ka likums neļauj varmāku turēt cietumā mūžīgi un bargi sodi no vardarbības neatturēs, tāpēc jādomā par prevenciju.

Lāces teiktajam piebalsoja tieslietu ministre Inese Lībiņa – Egnere (JV). Ja šobrīd dominē uzskats, ka atsaukts iesniegums pret varmāku nozīmē situācijas uzlabošanos, tad patiesībā tas nozīmē tieši pretējo: “Atsaukts iesniegums ir sarkans karodziņš, kas nozīmē, ka vardarbības riski paaugstinās,” uzsvēra ministre. Viņa apņēmusies organizēt tieslietu darbinieku izglītošanu, lai uzlabotu izpratni par šādiem noziegumiem.

Lai policijas līmenī uzlabotu izpratni par vardarbību, Kučinskis min likumdošanas izmaiņas, policistu apmācību un skaidras vadlīnijas, kā rīkoties. Ministrija strādājot pie pie elektroniskās uzraudzības līdzekļu likumdošanas un tehniskā izpildījuma. 10:27

Bieži vien Valsts policija reaģē uz izsaukumiem par vardarbību tad, ja varmākas rīcībā ir ierocis, bet augstu apdraudējumu dzīvībai rada arī parasts virtuves nazis, atgādina Lāce. 14:25

Premjers Krišjānis Kariņš 26. maijā sasaucis noziedzības novēršanas padomi, kurā būs pārstāvētas visas iesaistītās ministrijas, ģenerālprokuratūra, Augstākā tiesa, lai saprastu, kas jāmaina savstarpējā komunikācijā. Šādām sanāksmēm vajadzētu būt regulārām, jo ar likumiem vien starpinstitucionālās sadarbības trūkumu atrisināt nevar. 20:58

Valsts probācijas dienesta vecākais pētnieks Anvars Zavackis norāda, ka ir arī labie piemēri - probācijas dienestā ir iestrādājusies ļoti veiksmīga sadarbība ar cietumiem un Valsts policiju, proti, jauniešu noziegumus un dzimumnoziegumus katru gadījumu izskata īpašā starpinstitucionālā sanāksmē, kurā pārrunā rīcības plānu un seko tā rezultātiem. Pērn notikušas vismaz 900 šādas sanāksmes. 24:41

Izlīgumu un mediāciju vardarbības gadījimos nedrīkst izmantot, jo kontrolējošā vardarbībā cietusī, kas pakļauta manipulācijām, rakstīs kādus iesniegumus vajag, uzsver Lāce, Arī viņa uzsvēra starpinstitucionālās sadarbības nozīmi, taču kritizēja, ka trūkst iniciatīvas – sadarbība nenotiek, ja nav īpašu likumu. 27:49

Kā darba devējam laukos Grasbergam radusies pārliecība, ka esam pārāk maigi savās pieejās. Ja sievietei zvans uz policiju ir pēdējais piliens viņas trauciņā, policijai – tikai pirmais, tāpēc šim “pirmajam pilienam” jāpiešķir daudz lielāka nozīme. 31:34

Ja sieviete izsauc un Valsts policija nerīkojas, viņa policiju vairs arī nesauks, saka Lāce. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pirmā intervnece ir kvalitatīva un uz katru konkrētu gadījumu sekokoordinēta atbilde. 34:09

Uz jautājumu par izpratni par vardarbību prokuratūrā, Stukāns neatbild, bet tā vietā mudina runāt par to, kā mazināt šādus gadījumus. “Tā ir acu aizmālēšana, ka ieliksim [varmāku] uz 3 gadiem [cietumā] un kaut kas mainīsies,” saka Stukāns un piebilst: “Jāsāk ar Imantu,” kur brīvdienās bija redzams, ka pat pusaudžu vidū vardarbība ir pieņemams veids, kā risināt konfliktus. 35:55

Stukāns izvairīgi komentē slepkavas Leona Rusiņa aktivitātes, sakot, ka viņa teikto varētu sagrozīt pretēji, taču minēja situāciju pirms 10 gadiem, kad no Rusiņa vajāšanas cieta cita sieviete. “Viņai nevajadzēja piedot un paņemt atpakaļ iesniegumu. Tad pēc likuma nav citu variantu kā krimināllietu izbeigt,” sprieda Stukāns. Uz jautājumu, vai tādējādi viņš noveļ atbildību uz cietušo, Stukāns pauž, ka tā ir viņa teiktā sagrozīšana. 39:43

Lāce uzsver – ja ziņots par vardarbību, aizstāvībai no valsts pusei jābūt neatkarīgi no tā, vai sieviete atsauc iesniegumu vai varmākam it kā piedod. Stukāns eksperti vairākkārt pārtrauc un uzsver, ka aizsardzību nevarot uzspiest, un atgādina, ka varmāku nevar turēt ieslodzījumā mūžīgi. 43:50

Zavackis norāda uz nepieciešamām izmaiņām likumos, proti, varmākām bieži kā sodu uzliek sabiedriskos darbus, taču šāds sods neļauj izmantot dažādus korekcijas un ierobežojošus rīkus. Lībiņa īsi ieskicē, ka par vardarbības noziegumiem plānots palielināt sodus. 48:20

Grozījumi palīdzēs, ja tos izmantos, bet ļoti svarīgi vardarbības veicējiem nevis administratīvos sodus vai piespiedu darbus, bet pakļaut korekcijas programmām, lai panāktu uzskatu maiņu, uzsver Lāce. 50:40

Jāuzlabo izpratne, ko nozīmē par vardarbību ar intīmu partneri, kur ir virkne sociālu un psiholoģisku faktoru “Atsaukts iesniegums ir sarkans karodziņš, kas nozīmē, ka vardarbības riski paaugstinās,” skaidro Lībiņa-Egnere. 51:30

Runājot par uzvedības korekcijas programmām, Stukāns aizsvilstas, ka to piemērošanu piespiedu kārtā nepieļauj konstitūcija. Grasbergs atgādina, ka likumus var mainīt. 53:23

Koordinēta starpinstitucionāla atbilde, vienota izpratne, preventīvie rīki, patvērums, atbalsts cietušajām – svarīgākās lietas, kas atrodamas Stambulas konvencijā, bet nav ieviestas Latvijā, uzskaita Lāce. Stukāns atkārtoti vairākkārt pārtrauc eksperti, sakot, ka šīs lietas jādara arī bez konvencijas un uzraudzības mehānismi vardarbības novēršanai jau tagad esot atrodami likumos. 1:00:25

Jābūt kopējai izpratnei, ka vardarbība ir Latvijas sabiedrības problēma, uzsver Lībiņa-Egnere. “Es nesaprotu un nesapratīšu tos, kas šo konvenciju nav pat lasījuši un tic tam, ko izdomā Kremlis,” vairojot muļķības un stereotipus par konvenciju, saka ministre, piebilstot: “Konvencija jāratificē tikai tāpēc vien, lai pateiktu, ka esam valsts, kas netolerē vardarbību ģimenē. Konvencija nav panaceja. Tā nozīmē, ka mums ar galvu viss ir kārtībā, atvainojos.” 1:04:55

Kučinskis ironizē – kad ratificēs konvenciju, “saule uzausīs, visi būs sapratnē”. Par to vienoties traucējot divas trīs rindkopas, kas “veicina nevajadzīgu šķelšanos sabiedrībā”. Iekšlietu ministram piebalso Grasbergs, atreferējot mītus par konvencijā minēto sociālo dzimumu un dzimuma identitāti, kas, viņaprāt, nākotnē varētu piespiest “locīt arī citus likumus”. 1:06:35

Zavackis uzsver: Latvijā noziedzība, sevišķi vardarbība ģimenē, ir tabu tēma, un vardarbība atrodas noziedzības aisberga neredzamajā daļā. Stambulas konvencija ir jāpieņem, jo tā būtu skaidrs signāls sabiedrībai, ka par vardarbību ģimenē jārunā daudz un skaļi. 1:19:10

