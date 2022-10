Lielākā daļa gāzes, ko iepērk 'Latvijas gāze', ir no Krievijas, raidījumā 'Kāpēc' atzīst Kalvītis

Šobrīd lielākā daļa gāzes, ko iepērk Latvija, ir no Krievijas – kopumā aptuveni 60-70%, raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu atzina "Latvijas Gāzes" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis, norādot, ka pagaidām pirkt Krievijas gāzi joprojām nav aizliegts. Pārējo apjomu uzņēmums iegādājas no Eiropas caur Poliju vai no Lietuvas caur Klaipēdas gāzes termināli.

“Pērkam gāzi nevis no Krievijas, bet no Eiropas kompānijām, kas piegādā no Krievijas," precizēja uzņēmuma vadītājs. Viņš gan izvairījās uzņēmumus, kas tirgo Krievijas gāzi, saukt par starpniekiem: “Nelietosim vārdu “starpnieki”, tie ir piegādātāji, jo starpnieks ir tas, kas saņem komisiju par pakalpojumu, šeit ir runa par reālu gāzes piegādi,” pauda Kalvītis.

Uz jautājumu, kā aizstāt šo apjomu pēc 1. janvāra, kad stāsies spēkā aizliegums pirkt Krievijas gāzi, Kalvītis sacīja, ka uzņēmumam esot savas idejas un priekšlīgumi, turklāt nākamgad situāciju mainīs arī apstāklis, ka drīzumā darbu sāks jauni LNG termināļi Somijā un Igaunijā, Paldiskos, tātad parādīsies alternatīvi piegādes avoti.

Uz jautājumu, vai mājsaimniecībām gāzes pietiks, Kalvītis atbildēja: "Par mājsaimniecībām es vispār nešaubos – tas nav nekāds nopietns apjoms."

Gāzes pietikšot arī uzņēmumiem, taču ar daļu klientu nācies lauzt iepriekš noslēgtus līgumus par fiksētu cenu. Tiesa, tādu gadījumu neesot daudz, apgalvoja Kalvītis. "Latvijas gāzes" klientu vidū ir ap 3500 nelielo uzņēmumu, un pēdējo pāris nedēļu laikā 55 komersantiem nosūtīti brīdinājumi par līguma laušanu. "Tas ir pirmais gadījums, kad "Latvijas gāze" lauž līgumus, jo nevaram pārdot gāzi par 40 eiro, ja tā maksā 200 eiro.”

Tiesa, tuvākajā laikā uz “Latvijas gāzes” tarifu samazināšanu neesot ko cerēt - pat ja gāzes cena turpinās kristies, tarifs tik un tā būs jāceļ, jo uzņēmumam jākompensē zaudējumi, kā to nosaka likums, skaidroja Kalvītis. Tarifu celšana gan varētu palikt otrajā plānā, ja valdība ieviestu cenu griestus gāzei – tad piegādātājam tiktu kompensēta starpība starp tarifu un gāzes tirgus cenu.

Pilnu intervijas ierakstu skatieties šeit.

Visas raidījuma "Kāpēc" epizodes klausāmas arī Apple un Spotify podkāstos!