'Likumi neparedz pilsonības atņemšanas procedūru' – Golubeva par baņķiera Avena Latvijas pilsonību

"Pirms gada veikta dienesta pārbaude neesot devusi rezultātus, un iestājies arī noilguma termiņš. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs tur nav atradis krimināllietas sastāvu," par Krievijas baņķiera, "Alfa-Bank" līdzīpašnieka Pjotra Avena Latvijas pilsonības juridiskajiem aspektiem raidījumā "Kāpēc" norādīja iekšlietu ministre Marija Golubeva (A/P).

"Līdz ar to šis ir jautājums par to, vai ir kaut kādi nosacījumi, pie kuriem Latvijas pilsonim var atņemt pilsonību, jo par pilsonības piešķiršanas kārtību tagad juridiski būtu grūti kaut ko apšaubīt. Turklāt esot bijis pilnīgi leģitīms pamatojums – izcelsme no Latvijas," pauda ministre.

Viņa secināja: "Tas, kas ir nepieciešams, ir tieslietu ministra atbilde, vai ir nepieciešamas un iespējamas kādas atkāpes, līdzīgi kā dažās valstīs, kas neļauj atgriezties ar "Islāma valsti" saistītos cilvēkus, kas ir sadarbojušies ar kara noziedzniekiem. Vai ir kāda iespēja tādu atkāpi uztaisīt Latvijas likumos – tas būtu likumdošanas un tieslietu jautājums."

"Tā ir tāda ātra juridiskā analīze, ko veica mani kolēģi, tas būtu specifisks jautājums par atkāpi no likumiem, jo likumi neparedz tādu procedūru kā atņemt pilsonību," pauda ministre.

Jautāta par viņas personīgo nostāju šajā jautājumā, Golubeva atbildēja, ka viņai par to ir ļoti grūti spriest bez Tieslietu ministrijas analīzes: "Mums pilnīgi noteikti jāpaliek tiesisko risinājumu ietvaros. Nedomāju, ka man tas izraisītu daudz jautājumu, bet no otras puses – es neesmu juriste, un es negribētu kādu aicināt darīt kaut ko prettiesiski."

Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargulis par iespēju atņemt pilsonību Avenam sacīju: "Protams, mēs esam tiesiska valsts. Bet būtu grūti iedomāties, ka Lielbritānija ievieš sankcijas pret personu un mēs nevaram atrast tiesisko regulējumu. Es domāju, ka tam ir jābūt steidzami un šī situācija jau pirms gada ir bijusi aktuāla."

Jautājums par Pjotra Avena pilsonību aktualizējies līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA) "Twitter" tīklā norāda uz fotogrāfijam, kurās Avens esot redzams sanāksmē pie Krievijas prezidenta Putina.

Latvijas pilsonis P.Avens šodien Kremlī klausās Putina uzrunu: "Kopā mēs tiksim galā ar jebkādiem izaicinājumiem". @Valsts_drosiba @MGolubeva_LV pic.twitter.com/g4xa1H8dR0 — Edvīns Šnore (@EdvinsSnore) February 24, 2022

Kritiku par Pjotra Avena Latvijas pilsonību "Twitter" tīklā paudusi arī Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete (JV).

Pjotrs #Avens ir krievu oligarhs,kurš gadiem ilgi barojis Kremļa nezvēru, bet Latvijā izlicies par labo jēriņu labdarības un kultūras mecenāta tēlā. Veids, kādā viņš ieguvis Latvijas pilsonību, ir apšaubāms. Latvijas goda lieta būtu no savu pilsoņu rindām krievu oligarhu izslēgt. — Sandra Kalniete (@Kalniete) February 25, 2022

Kā ziņots, Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Džo Baidena publicētajā sankciju sarakstā iekļauta arī "Alfa-Bank", kuras līdzīpašnieks ir Latvijas pilsonību ieguvušais uzņēmējs Pjotrs Avens.

