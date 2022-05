"Mēs nevēlētos iziet pilnīgi plašā laukā" - Feldmans par viendzimuma pāru tiesībām

Neskatoties uz to, ka partija "Konservatīvie" atbalsta Civilās savienības likumu, tai ir rezervēta attieksme pret plašākām tiesībām viendzimuma pāriem, DELFI TV raidījumā ”Kāpēc” sacīja partijas “Konservatīvie” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans.

Saeima nākamnedēļ gatavojas skatīt Civilās savienības likumu 2. lasījumā. Tas paredz, ka divi pilngadīgi cilvēki, tostarp viena dzimuma, var noslēgt vienošanos pie notāra un, kā skaidro likumprojekta autori, kļūt valstij "redzami".

Taču likumā nav iekļautas plašas tiesības, uz kuru neesamību regulāri norādījuši LGBT tiesību aizstāvji. Likumprojekta autors, Tieslietu ministrija, norāda: "Šo personu sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumi, piemēram, nodokļu atvieglojumi, kā arī attiecībā uz dzīvojamo telpu īri, atvieglojumi valsts amatpersonām, tāpat arī jautājumi attiecībā uz interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā u.c. joprojām paliek neatrisināti."

Partija "Konservatīvie", kuras atbalsts līdz šim nodrošinājis Civilās savienības virzību Saeimā, varētu iestāties pret papildu tiesību piešķiršanu pāriem, kuri būs noslēguši civilo savienību.

Feldmans raidījumā "Kāpēc" pauda: "Šis likumprojekts ir izstrādāts kā minimāla programma, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu. Mēs kā konservatīvā partija būsim ļoti atturīgi uz regulējuma paplašināšanu. Mēs nevēlētos iziet pilnīgi plašā laukā. Būs likumi, kuri būs jāgroza, bet neviens no tiem nav Civillikums."

Sākumā likuma oponenti raidījumā pauda bažas, ka Civilās savienības likums varētu būt pirmais solis uz viendzimuma laulību atzīšanu. Atbildot uz to, deputāte no "Attīstībai/Par" frakcijas Inese Voika atgādināja, ka šobrīd Satversme definē laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti. Voika atzina, ka viņas partija vēlētos grozīt Satversmes 110. pantu: "Tam ir vajadzīgas divas trešdaļas Saeimas. Vēlēšanu iznākums noteiks to, kādā solī mēs varēsim iet. Jo skaidrs, ka visām ģimenēm ir jābūt vienlīdzīgām. "

