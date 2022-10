Ņenaševa: Noprotams, ka 'Progresīvajiem' tiktu piedāvāta neeksistējoša ministrija

"Starp rindiņām" nojaušams, ka ministrija, kuru "Jaunā Vienotība" plānoja piedāvāt "Progresīvajiem", potenciāli būtu ministrija, kura nemaz neeksistē – proti, tā būtu jaunveidojamā Klimata, vides un enerģētikas ministrija. Šāds piedāvājums pēc būtības nozīmētu, ka "Progresīvie" uzņemas atbildību par valdības lēmumiem, kuru pieņemšanā partijai nav praktiski nekādas ietekmes, raidījumā "Kāpēc" uzsvēra "Progresīvo" līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa.

“Progresīvie” jau no paša sākuma esot pauduši, ka ir gatavi savu vēlētāju intereses tikai kā pilnvērtīgs koalīcijas vai pilnvērtīgs opozīcijas spēks, tāpēc tā noraidījusi “Jaunās Vienotības” piedāvāto “3+1” sadarbības modeli. “Papildinātais modelis mums nebija pieņemams jau no paša sākuma, un mēs to darījām zināmu gan JV, gan arī pašā pirmajā sarunā ar Valsts Prezidentu,” sacīja partijas līdere.

Viņa arī piebilda – pat ja “Progresīvie” būtu apsvēruši pieņemt šādu piedāvājumu, paliek atvērts jautājums par to, kādi tam būtu rezultāti, jo vēl pēc tam, kad “Progresīvie” to noraidīja, arī pārējie koalīcijas partneri uzskatījuši par svarīgu komentēt, ka šādam scenārijam viņi nepiekristu.

“Stāsts ir arī par to, ka kāda partija uzņemas politisko atbildību par citu partiju. Mēs esam pilnvērtīga partija, kam ir 10 mandāti, lai pārstāvētu savu vēlētāju. Par mums nav jāuzņemas atbildība kādai citai partijai,” uzsvēra Ņenaševa.

“Progresīvie” uzskata, arī opozīcijā tā var sniegt priekšlikumus savos “stiprajos” jautājumos – zaļā politika, sociālās nevienlīdzības mazināšana, tiesiskums. Tāpat Ņenaševa piebilda, ka “Progresīvajiem” nav problēmu arī no opozīcijas atbalstīt valstiski svarīgas reformas un uzlabojumus, un partija nebūšot greizsirdīga, ja sākotnēji iesniegtie “Progresīvo” priekšlikumi kā opozīcijas ierosinājumi netiks atbalstīti, bet ja tos vēlāk “aizņemtos” koalīcijas partijas un atbalstītu kā savējos.

