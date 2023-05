Prezidenta vēlēšanu ‘trillerī’ jāatceras par sabiedrības interesēm, atgādina eksperte

Valsts prezidenta vēlēšanu politiskajā “trillerī”, kas patlaban norisinās uz politiskās skatuves un tās aizkulisēs, visiem tajā iesaistītajiem dalībniekiem ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka “mēs uzticamies tiem, kuru rīcībā saskatām rūpes par savām interesēm,” piektdien “Delfi TV” raidījumā “Kāpēc” uzsvēra sabiedrisko attiecību aģentūras "A. W. Olsen & Partners" līdzīpašniece un vadītāja Olga Kazaka.

Komunikācijas eksperte norādīja, ka nākamais Valsts prezidents stāsies amatā apstākļos, kad valstī valda totāls uzticības trūkums valsts pārvaldei – šajā jomā Latvija OECD pētījumos ir krietni zemākās pozīcijās nekā Eiropā. “Kopumā redzam neuzticību pēc noklusējuma,” norādīja Kazaka, uzsverot – prezidentam ir nozīmīgs potenciāls un loma sabiedrības uzticības veicināšanā, atgūšanā, ietekmēšanā.

“Šajā kontekstā no sava skatu punkta gribētu akcentēt, kas man liekas ārkārtīgi svarīgi kontekstā ar uzticības deficītu. Mēs uzticamies tiem, kuru rīcībā saskatām rūpes par savām interesēm. Šajā visā interesantajā trillerī, kas izvērtīsies līdz 31. maijam vismaz, būtu svarīgi, lai visi dalībnieki atcerētos šo formulu, lai cilvēki un sabiedrība nolasītu, ka tas notiek tieši sabiedrības interesēs, nevis savu krēslu un ietekmes saglabāšanai,” mudināja Kazaka.

Politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras docētāja Lelde Metla-Rozentāle gan atgādināja, ka “politika nav tikai altruistisks pasākums sabiedrības interesēs”, proti, tā, tāpat kā uzņēmējdarbība arī ir “zināma vienošanās un dažādi apmaiņas darījumi, attiecības, nevis tikai kaut kādi ideāli”.

Uz jautājumu, kā valdības potenciālā krišana ietekmēs dažādu krīžu risināšanu izglītības un veselības aizsardzības jomā, Metla-Rozentāle atzina, ka valdības maiņa vienmēr kaut ko aizkavē, bet pie daudziem procesiem strādā ministrijas un ierēdņi, nodrošinot kontinuitāti, taču atkarībā no koalīcijas partneriem prioritātes un akcenti var mainīties. Viņa gan iebilda: “No šāda aspekta arī nevaram tikai uz lietām skatīties, jo tad mēs neko nedrīkstētu mainīt, lai tikai valdībai nekas nenotiek.”

Līdzīgu viedokli pauda arī “Delfi” galvenais redaktors, politologs Filips Lastovskis – valdības krišana būtu problēma tad, ja kādu no pārmaiņu procesiem vai krīžu risinājumiem varētu nosaukt par labu. “Bet nav jau tā, ka mēs tagad būtu priecīgi par mediķu algām vai par to, kā mēs reaģējam uz Jēkabpils slepkavību un [lemjot] kā aizsargāt sievietes. Nav tādu labu risinājumu vai procesu. Drīzāk ir daudz kritikas pretējā virzienā,” norādīja Lastovskis. Viņaprāt, vienīgais pārliecinošais arguments par labu šai valdībai ir tās spēja noturēt ļoti skaidru kursu kopā ar Rietumu partneriem Ukrainas atbalstam, taču šobrīd neesot pamata bažām, ka jebkurā no citām koalīcijas kombinācijām tas varētu mainīties, jo nevienā no tiem nav runas par “Stabilitātei” iesaisti.

Arī ārpolitikas pētnieks Andis Kudors bija skeptisks, ka šīs valdības krišana varētu būt liela problēma. Viņš norādīja, ka karš Ukrainā noris gana ilgi, lai to bvairs nevarētu izmantot kā aizbildinājumu Latvijas ekonomiskajai atpalicībai no Igaunijas un Lietuvas. Cilvēki neizbēgami atkal pievērš uzmanību sociālām un ekonomiskām problēmām un, saglabājot esošo pieeju valdībā, potenciāli varētu samilzt gan problēmas, gan spriedze daļā sabiedrības.

Netiešā veidā uz prezidenta vēlēšanu fona svarīgu sociālo jautājumu risināšana noteikti sabremzēsies, atzīst Kazaka. Viena no sadaļām problēmu risināšanai ir ir publiska diskusija un tās atspoguļošana publiskajā telpā uzsver eksperte: “Kas ir fokusā, tas ir svarīgi.” Jo vairāk publiskā telpa būs aizņemta ar diskusijām par nākamo Valsts prezidentu, jo mazāk uzmanības būs pievērsta problēmu risināšanai. Spilgta ilustrācija šai parādībai ir fakts, ka dienā, kad Levits paziņoja, ka nekandidēs uz otro termiņu, viņa paziņojums novērsa uzmanību no mediķiem, kas tajā dienā bija devušies plašās protesta akcijās.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Prezidents ir simbols, līderis, vērtību nesējs, kursa devējs, uzskata Metla Rozentāle. Kudors norāda – simboliskā slodze un ekspektācijas ir daudz lielākas, nekā prezidenta pilnvaras. Savukārt SKDS projektu vadītāja, socioloģe Ieva Strode kā svarīgākās min svešvalodu un reprezentācijas prasmes. 04:32

Prezidentam jāspēj pārstāvēt ne tikai “Latvijas seju” ārējai auditorijai, bet arī iekšpolitiski veicināt uzticību valsts pārvaldei, kur vērojams totāls uzticības trūkums, uzsver Kazaka. 08:34

Rinkēvičs ir populārs un pārbaudīts politiķis, savukārt Pīlēna problēma varētu būt, ka Latvijas sabiedrībai ne īpaši patīk pārāk pašpārliecināti, pārāk ambiciozi, laimīgi, turīgi cilvēki, atzīst Metla-Rozentāle. Pinto uzticas mazāk, jo viņu maz pazīst. Strode savukārt norāda: “Nevienu no viņiem cilvēki nav redzējuši uz Dziesmu svētku skatuves.” 11:11

Šobrīd valsts prezidenta amata kandidāti pozicionējas kādā konkrētā lomā – aktīviste, politiķis, darītājs, - taču visiem iztrūkst skaidra, vienā frāzē iekodēta vēstījuma, “kā es panākšu saliedētību”, atzīst Kazaka. 18:09

Ekspektācijas ir ļoti augstas, jāatrod “universālais kareivis”, kas varētu gan parunāt ar cilvēkiem kartupeļu vagā, gan aizbraukt uz Vašingtonu. Vienlaikus patikt visiem ir neiespējami, norāda Kudors. 23:51

Prezidentam jābūt diplomātam un jāsaprot, ka nevienam nav pienākums viņam klausīt, runājot par Pīlēnu, atgādina Metla-Rozentāle. 25:51

Pīlēna atklāsme tieši Lieldienās, pēc kurām viņš paziņoja, ka kandidēs uz prezidenta amatu, Metlai-Rozentālei raisa skepsi. Lastovskis norāda, ka šāda pauze bijusi simbolisks žests, lai uzsvērtu, ka Pīlēns šo lēmumu rūpīgi pārdomājis, savukārt Strode atgādina Pīlēna vēsturi “Tautas partijā”: neba pirmo reizi viņš nāk politikā. 27:11

Tā kā iepriekš Pīlēns noliedzis, ka grasītos kandidēt uz Valsts prezidenta amatu, viņam nācās meklēt kādu “lūzuma punktu”, kas viņam licis mainīt viedokli, norāda Kazaka. Metla Rozentāle savukārt atgādina – prezidenta amats ir darbs, nevis misija vai upuris. Kudors uzskata – šāda Pīlēna koķetērija bija lieka, bet uztverama kā svarīga AS “uznāciena sastāvdaļa”. 30:19

Uz jautājumu par kandidātu degsmi, Kudors saka – politiķiem tā ir vajadzīga, bet Metla-Rozentāle atgādina, ka latviešu mentalitāte nav pārāk dedzīga, tāpēc citu cilvēku degsme nereti pārsteidz un pat atbaida. 34:00

Kudors uzskata, ka Pīlēnam harizmas ir vairāk, savukārt Rinkēviča popularitāte drīzāk esot ne tikai profesionālisma, bet arī veiksmes nopelns. 36:38

"Jautājums, vai AS ir pamodies no tā, ka viņu "zibenskarš" ir izgāzies?" jautā "Delfi" galvenais redaktors Filips Lastovskis. Levita izstāšanās no cīņas, un Rinkēviča kandidatūras parādīšanās politiķus atmetis atpakaļ "matemātikas" posmā. 39:16

"Visi ar visiem ir saplēsušies," attiecības koalīcijā vērtē Metla-Rozentāle. Viņa pieļauj, ka pirmajā dienā neviens kandidāts netiks ievēlēts un parādīsies kāds kompromisa kandidāts. Tomēr daudz ticamāk šķiet, ka esošās valdības dienas ir skaitītas. 40:40

Izvirzot Rinkēviču Valsts prezidenta amatam, JV galvenā motivācija bija nebija altruistisks vēstījums, ka tas būs prezidents visiem, bet gan doma par savu politisko kapitālu, saka Lastovskis. Metla- Rozentāle atgādina, ka tieši tāpat rīkojās "Apvienotais saraksts", piesakot Pīlēnu. Modelējot iespējamās alternatīvas šā brīža koalīcijai, viņa norāda – Pīlēnam būtu nepieciešamas LPV balsis, bet AS politiķu vidū ne visi ar to būtu mierā. 42:31

"Elastīgums" pret Aivaru Lembergu šobrīd ir lielāks nekā laikā, kad valdībā bija "Konservatīvie", norāda Kudors. 45:54

“Mēs uzticamies tiem, kuru rīcībā saskatām rūpes par savām interesēm,” prezidenta vēlēšanu ‘trillerī’ par svarīgāko mudina neaizmirst Kazaka. Arī Metla-Rozentāle norāda uz dubultmorāles pazīmēm dažu politisko spēku rīcībā. 48:27

Valdības krišana var aizkavēt sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanu, atzīst Metla-Rozentāle, tomēr valdības stabilitāte šobrīd nav prioritāte. 52:42

Šobrīd vienīgais arguments par labu šā brīža valdībai ir tās spēja noturēt kursu Ukrainas atbalstam, bet tas nebūtu apdraudēts arī citās partiju kombinācijās, uzskata Lastovskis. 54:06

Saglabājoties esošajam valdības kursam, samilzīs gan sociālās un ekonomiskās problēmas, gan spriedze atsevišķās sabiedrības grupās, pauž Kudors. 55:01

Kaislības ap Valsts prezidenta vēlēšanām “nozog” uzmanību sabiedrībai svarīgu sociālo jautājumu risināšanai, norāda Kazaka. 58:38

Visas raidījuma "Kāpēc" epizodes klausāmas arī Apple un Spotify podkāstos!