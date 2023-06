Smiltēnam neesot indikāciju, ka Šķēle iesaistījies balsu vākšanā Pīlēnam

"Man vispār nav nevienas indikācijas, ka ārpus "Apvienotā saraksta" (AS) frakcijas kāds būtu ietekmējis šo [balsu vākšanas] procesu," šādi piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" izteicās Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS), komentējot premjerministra Krišjāņa Kariņa (JV) pausto žurnālam "Ir", ka par oligarhu dēvētais uzņēmējs Andris Šķēle zvanījis kādam "Jaunās Vienotības" (JV) deputātam, lai pārliecinātu balsot par Valsts prezidenta amata kandidātu Uldi Pīlēnu (AS). Šķēle un Pīlēns savulaik "trekno gadu" posmā abi bijuši aktīvi "Tautas partijas" biedri.

