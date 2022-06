Straume par nelegālo aģitāciju Ventspilī: lieliski zinām, kurš to darīja, bet nevaram pierādīt

"Mēs lieliski zinām, kurš to izdarīja, bet mums pietrūka pierādījumu," tā intervijā raidījumā "Kāpēc", jautāts par pretlikumīgu aģitāciju Ventspilī pirms pašvaldību vēlēšanām, izteicās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume. Pie atbildības neviens par šo vairāk kā gadu seno pārkāpumu tā arī saukts nav.

Pirms 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Ventspilī tika izplatīts izdevums "Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta", kurā tika kritizēti Ventspils ilggadējā pašvaldības vadītāja Aivara Lemberga (LunV) oponenti. KNAB šo izdevumu aizliedza, atzīstot par slēptās aģitācijas materiālu, tomēr publiskajā telpā tā arī nav ziņu, ka kāds par to būtu sodīts.

Straume raidījumā uzsvēra, ka KNAB uzzinot par šo nelikumīgo aģitāciju, rīkojies uz karstām pēdām, novēršot tās nākamo laidienu izplatīšanu. "Šim izdevumam bija vairāki laidieni. Tikko kā pirmais laidiens bija izgājis un KNAB uzzināja, ka ventspilnieku pastkastītēs ir šī avīze nonākusi, mēs aktīvi sākām meklēt, kurš viņu izplata. Tas nebija sarežģīti, noskaidrot, kura kompānija ir nolīgta to izplatīt. Tālāk mēs noskaidrojām, kur ir nolīgts to iespiest – tas viss tika noskaidrots faktiski nedēļas laikā. Tālāk mēs noskaidrojām, kur ir paslēpti pa pagrabiem tie nākošie laidieni, tie tika visi izņemti. Un tad sākās darbs, lai noskaidrotu, kurš tad par to ir samaksājis. Un tur, protams, bija pietiekoši interesantā veidā – ārzemēs iespiests, kompānija ir viendienīte, īpašnieks citas valsts pilsonis. Klasiskais stāsts par shēmu, lai nevarētu atklāt, kurš tad patiesībā aiz tā stāv, un kurš par to ir samaksājis," skaidroja Straume.

Tomēr uz jautājumu, kāds ir tās rezultāts, vai kāds par aģitācijas pārkāpumu administratīvi vai krimināli sodīts, Straume atzina, ka rezultāta nav. "Saprotiet, ko jūs sodīsiet, ja jūs nezināt, ko sodīt, kuru sodīt? Ja nav iespējams organizētāju noskaidrot, tāpēc, ka ir noslēpušies aiz fiktīvām kompānijām un aiz personām, kuras dzīvo ārzemēs, kuras rausta plecus, ka nezina neko par tādu vispār lietu?" retoriski jautāja Straume.

Viņš precizēja, ka ir runa par Latvijā reģistrētu uzņēmumu, kura īpašnieks ir fiktīva persona, ārzemju pilsonis. "Protams, jūs varat pārmest, ka to neizdevās noskaidrot, bet teiksim tā – mēs lieliski zinām, kurš to izdarīja, bet mums pietrūka pierādījumu. Tas varētu būt rezumē. Līdz ar to es to publiski teikt nevaru," piebilda Straume.

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.

Visas raidījuma "Kāpēc" epizodes klausāmas arī Apple un Spotify podkāstos!