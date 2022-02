Urbanovičs: 'Saskaņā' bija biedri, kas 'dzīvo' Krievijas televizorā un uzskata mani par nodevēju

"Mums ir tādi [biedri -red.], kas pēc vakardienas un aizvakardienas manu un mūsu paziņojumu sērijas atstāja mūsu partiju. Ir tādi, kas "dzīvo" Krievijas televizorā, un viņi fano par to stāstu, kas viņiem tiek prezentēts. Viņi uzskata, ka mana rīcība ir nodevība," tā raidījumā "Kāpēc" 25. februārī sacīja partijas "Saskaņa" valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs. Viņš gan atzina, ka, ja Krievija būtu "nākusi talkā" pašpasludinātajām Doņeckas un Luhanskas tautas republikām, "Saskaņas" pozīcija varētu nebūt tik stingra, bet noticis izvērsts iebrukums Ukrainā, Urbanovičs neredzot nekādas "advokatēšanas" iespējas.

Jau vēstīts, ka pēc tam, kad Krievija 24. februāra agrā rītā sāka jaunu masīvu iebrukumu Ukrainā, "Saskaņas" līderis Urbanovičs izplatīja paziņojumu, kurā pauda nosodījumu Krievijas varai un solīja strādāt kopā ar Latvijas valdību, lai atbalstītu Ukrainu. Līdzīga satura paziņojumu vēlāk izplatīja arī Eiroparlamenta deputāts Nils Ušakovs (Saskaņa) un partijas Saeimas frakcijas deputāti balsoja par paziņojumu, ar kuru Latvijas parlaments stingri nosodīja Krievijas militāro agresiju un aicināja piemērot maksimālās sankcijas arī Baltkrievijai.

Jautāts, vai līdzīgu rīcību šādos balsojumos no "Saskaņas" varam sagaidīt arī turpmāk, Urbanovičs atbildēja: "Mēs nosodām agresoru, mēs norādām konkrēti, kas ir agresors, solidarizējamies ar Ukrainu – jebkura palīdzība ukraiņu tautai nebūs par lielu. Katrs mēs to varam darīt, tai skaitā arī "Saskaņai" ir daudz draugu Ukrainā, kuri ir pateicīgi par mūsu atbalstu. Mēs to augstu vērtējam un turpināsim tāpat."

Jautāts, kādēļ šādu nosodījumu "Saskaņa" paudusi tikai tagad, nevis, piemēram, pēc Krievijas iebrukuma Gruzijā vai Krimas aneksijas, Urbanovičs nosauca sevi par "naivu un cerīgu", jo esot domājis, ka kara nebūs un viss beigšoties pie sarunu galda, savukārt šie gadījumi, viņaprāt, esot "citās niansēs un cēloņsakarībās iepīti". Savukārt pašreizējais masīvais Krievijas iebrukums Ukrainā neatstājot vietu ilūzijām. "Viena valsts ir uzbrukusi otrai valstij. Mēs varētu mēģināt kaut ko iedomāties pozitīvāku, vērtējot Krievijas varas politiku, ja viņi būtu nākuši talkā tām nu, es nezinu, zemessardzes vai kā tās vienības, kas ir Luhanskas un Doņeckas republikās. Bet tā kā viņi ir izvērsuši pilnīgu, konvencionālu, lielu uzbrukumu, šeit vairs nepastāv nekādas iespējas izdomāt kaut kādu advokatēšanas iespēju," atzina "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs.

Tiem partijas biedriem, kuri tagad viņu uzskatot par muļķi vai nodevēju, Urbanovičs savukārt norādīja, ka "ir brīži, kad klusēšana ir sliktāka par muļķību un nodevību". Nenākot klajā ar šādiem paziņojumiem, "Saskaņa" būtu zaudējusi tiesības uz savu atbalstītāju pārstāvēšanu politiskā līmenī. Viņš arī aicināja Latvijā valdošos politiķus nepieļaut tādus incidentus, kā 25. februāra rītā, kad tā sauktā Uzvaras pieminekļa pakāje Rīgas Pārdaugavā tika nolieta ar Ukrainas karoga krāsām.

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.