Vakarčuks: Kad Putins saka, ka Ukrainas uzvedība ir eksistenciāls drauds Krievijai, viņš nekļūdās

Krievija jau gadiem ilgi ir apsēsta ar vēlmi pakļaut Ukrainu, un, kad tās prezidents Vladimirs Putins saka, ka Ukrainas uzvedība ir eksistenciāls drauds Krievijai, viņš nekļūdās – šādu viedokli intervijā DelfiTV raidījuma "Kāpēc" vadītājai Olgai Dragiļevai pauda Ukrainā populārākās rokgrupas "Okean Elzy" līderis Svjatoslavs Vakarčuks.

"Viņi baidās, ka Ukrainas ceļš uz Rietumiem kaut kādā veidā sagraus ideālo Krievijas pasauli un tādējādi kļūs par eksistenciālu draudu viņu valstij," skaidro Vakarčuks. Viņaprāt, Putinu un viņa eliti biedē ne tik daudz NATO paplašināšanās vai Ukrainas tuvināšanās Eiropai, kā ideja, ka Ukraina izvēlas brīvību, cieņu un drošību.

"Tas viņiem ir absolūti neiedomājami. Viņi domā, ka bez Ukrainas Krievija pārstās eksistēt kā impērija. Viņi ir apsēsti ar ideju par krievu pasauli, kas man nozīmē terorismu, autokrātiju un brīvības un cieņas iztrūkumu. Tā ir fundamentāla atšķirība starp viņiem un mums. Mēs uzskatām, ka valsts eksistē cilvēkiem, viņi – ka cilvēki eksistē valsij," sacīja mūziķis.

Vakarčuks atkārtoti uzsvēra, ka Ukraina šobrīd cīnās ne tikai par savu nākotni, bet arī par visas brīvās pasaules un brīvās Eiropas, Rietumu civilizācijas nākotni, jo Krievija sāka karu Ukrainā galvenokārt tāpēc, ka nevēlas, lai Ukraina kļūst par daļu no Rietumu civilizācijas.

"Tāpēc mēs sagaidām jūsu palīdzību, līdzjūtību, empātiju un arī materiālo palīdzību - sankcijas pret ienaidnieku, militāro un finansiālo palīdzību. Nav tā, ka mēs to gribam un ka mums patīk to lūgt, bet mums to vienkārši vajag, lai cīnītos un izcīnītu uzvaru šajā karā. Ukraina ir Dāvids, Krievija – Goliāts. Mēs esam mazāki, viņi – daudz spēcīgāki, tāpēc mums vajag jūsu atbalstu un radošumu," sacīja Vakarčuks.

Mūziķis norādīja, ka "Krievija ir apsēsta ar Ukrainas pakļaušanu" un mēģina to darīt jau daudzus gadus, vispirms izmēģinot ekonomiskos ieročus, tad – politiskos instrumentus, taču par atbildi saņēma divus "Maidanus". Tad sekoja Krimas nozagšana un karadarbība Donbasā, taču arī tas nenostrādāja.

"Mums nebija izvēles – slīdējām lēni, bet pārliecināti uz Rietumiem. Iespējams, Putins nodomāja, ka šī [pilna mēroga karš Ukrainā] ir viņa pēdējā iespēja, un viņš to izmantoja," uzskata Vakarčuks, vienlaikus uzsverot, ka Krievijas pastrādātajām zvērībām Ukrainā nav nekāda attaisnojuma: "Domāju, ka nevar attaisnot nevienu dienu, nevienu lēmumu šajā karā – viņi nogalina manus cilvēkus, iznīcina manu valsti un padara pasauli par sliktāku vietu. Tas nav tikai par Ukrainu - bads Āfrikā, enerģētikas krīze Eiropā, bēgļu krīze – tas viss tāpēc, ka viena persona sajuka prātā."

Pilnu interviju ar Vakarčuku raidījumā “Kāpēc” skatieties šeit.

