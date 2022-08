Vakarčuks: krievi nevar turpināt izlikties, ka nekas nenotiek un viņi par to nav atbildīgi

Jautājums par karu Ukrainā ir melnbalts – tie, kuri atbalsta Putinu vai cieš klusu, nedarot neko, lai apturētu šo karu, ir kolaboranti, raidījumā "Kāpēc" ar Olgu Dragiļevu uzsver Ukrainas populārākās rokgrupas "Okean Elzy" līderis Svjatoslavs Vakarčuks, kurš, sākoties karam, iestājās valsts aizsargu rindās.

“Domāju, ka Ukrainai un pasaulei jādara viss nepieciešamais, lai apturētu karu. Un, ja ir jāmaina sabiedrības viedoklis Krievijā, ir jādara viss, ko var izdarīt. Es atbalstu jebko, kas var apturēt krievu atbalstu [Krievijas prezidentam Vladimiram] Putinam un viņa ļaunajam režīmam. Tas ir atkarīgs no krieviem pašiem to mainīt - viņi nevar dzīvot pasaulē, izliekoties, ka nekas nenotiek un viņi nav par to atbildīgi,” uzskata mūziķis.

Uz jautājumu par to, vai Rietumvalstis dara pietiekami Ukrainas labā, mūziķis vispirms pauda pateicību par atbalstu, ko Latvija un pārējās Rietumvalstis sniegušas viņa dzimtenei, uzsverot: “Mēs būsim ļoti pateicīgi par to līdz mūža beigām”. Taču novērtēt, vai izdarīts pietiekami, ir ļoti vienkārši, uzskata Vakarčuks: “Kad Krievija pārtrauks karu, tas nozīmēs, ka ir gana. Pirms tas notiek, ir jādara viss, kas nepieciešams – sankcijas, sankcijas, sankcijas līdz brīdim, kad kara izmaksas Krievijai kļūst tik augstas, ka pat to ambīcijas un drausmīgā maniakālā uzvedība kļūst neiespējama. No šī skatupunkta – jā, tas nav pietiekami, jo karš nav beidzies.”

Kā svarīgākos pasākumus, kas Ukrainai nepieciešami tās cīņā par brīvību, Vakarčuks min augsto tehnoloģiju ieročus, vēl stingrākas ekonomiskās sankcijas un ceļošanas ierobežojumus, taču vissvarīgākās būtu sankcijas enerģētikas jomā.

“Es saprotu, kāpēc dažas valstis nespēj atteikties no Krievijas gāzes iegādes šobrīd, bet domāju, ka viņi var darīt labāko, lai to pārtrauktu darīt tuvākajā nākotnē. Ukraiņiem tas būtu apliecinājums, ka šīs tautas ir gatavas pieciest nelielas grūtības, kamēr Ukrainas ir cietusi lielas grūtības, lai apturētu Putina maniakālos ģeopolitiskos sapņus,” saka mūziķis, atgādinot, ka Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību, bet par visas brīvās, demokrātiskās pasaules vērtībām.

Šobrīd Vakarčuks savas valsts Bruņotajiem spēkiem kalpo, uzstājoties gan frontes līnijā, gan ar savu balsi vairojot atbalstu Ukrainas armijai. Pirmo reizi kopš Krievija iebrukuma "Okean Elzy" devušies Eiropas tūrē "Help for Ukraine", un 21. augustā mūziķi uzstāsies Rīgā, "Arēnā Rīga". Koncerttūres mērķis ir atgādināt Rietumvalstīm, ka karš joprojām turpinās un ka Ukrainai ir nepieciešams atbalsts, lai pretotos Krievijai, sargājot demokrātiju un brīvību arī ārpus valsts robežām. Koncertos iegūtie līdzekļi tiks novirzīti karā cietušajiem Ukrainas bērniem.

Pilnu interviju ar Vakarčuku raidījumā “Kāpēc” skatieties šeit.

Visas raidījuma "Kāpēc" epizodes klausāmas arī Apple un Spotify podkāstos!