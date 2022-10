'Varbūt' – Ņenaševa atbild, vai tikusi izmantota kā Krievijas 'maigās varas' instruments

"Bija brīdis, teikšu godīgi, 2010. gads, kad beidzās viena Saeima un sākās jauna – tas bija vienīgais posms, kad es aktīvi piedalījos vēlēšanu kampaņā – ne kā kandidāte, bet aktīviste. Toreiz vēl ticēju, ka "Saskaņai" ir jābūt pārvēlētai – ar domu, ka šī ir vienīgā tāda sociāldemokrātiskā partija, kas varētu saliedēt sabiedrību," raidījumā "Kāpēc" savu kādreizējo sadarbību ar partiju "Saskaņa" skaidroja politiskās partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa.

Viņa pauda, ka toreiz iepazinusi cilvēkus arī no citām partijām – "Sabiedrības citai politikai", "Jaunais laiks", Zatlera Reformu partijas, ar kuru jauniešiem bijusi interesanta sadarbība.

Jautāta par to, vai viņai netraucēja toreizējā "Saskaņas Centra" draudzēšanās un ļoti pozitīvā attieksme pret Krieviju un tās valdošo partiju "Vienotā Krievija", Ņenaševa atbildēja, ka traucēja, tomēr viņa neesot bijusi visam klāt, bet kā jauniete vēlējusies redzēt tos procesus, saprast politiku, jo viņa tajā laikā studējusi politoloģiju.

"Aktīva līdzdalība bija ļoti ierobežotu laiku. Man droši vien vajadzēja to laiku, lai saprastu, kas īsti notiek, lai pēc tam veidotu citu politiku – iet, mācīties tālāk, pēc tam dibināt "Progresīvos"," pauda Ņenaševa, norādot, ka pateicoties parlamentā nostrādātajam gadam kā "Saskaņas Centra" deputāta palīdzei, viņai kļuvis skaidrs, ka šī partija nav īsti sociāldemokrātiska, ka tai nav nākotnes.

Par darbību organizācijā "Patrioti.lv" viņa sacīja: "Tad, kad es dzirdu, ka "Patrioti.lv" ir bijusi "Saskaņas" jauniešu organizācija, manā izpratnē – arī šobrīd, paejot jau 10 gadiem, uzreiz ir asociācijas ar tām Ušakova neskaitāmajām jauniešu kabatas organizācijām, kas gājušas pie pieminekļa, organizējušas vēl kaut ko."

Uz žurnālistes iebildumu, ka arī "Patrioti.lv" ir darījuši to pašu, organizējot piketus ar to pašu vēstījumu, kas bijis "Saskaņai", Ņenaševa iebilda: "Nē, mēs nedarījām to pašu, es to varu simtprocentīgi apgalvot."

Ņenaševa pauda, ka viņa un vēl vairāki jaunieši šajā organizācijā apzināti gājuši prom no sadarbības ar "Saskaņas Centru", arī oficiāli noformējot neatkarību. Veidota "Jauniešu Rīgas dome" ar mērķi izglītot jauniešus, lai tie piedalītos politikā, un tādi jaunieši "Saskaņai" neesot bijuši vajadzīgi, jo "Saskaņai" bijuši vajadzīgi tādi, kas iet organizētajos piketos vai dala bukletus.

Jautāta, vai šobrīd pieļauj, ka viņa kā jauniešu aktīviste un viņas organizācija tolaik varēja būt Krievijas "maigās varas" instruments, Ņenaševa, "smagi domājot", atbildēja, ka līdz tam neesot nonācis, pateicoties "atslēgas cilvēkiem", kas to pamanījuši, kad piedāvāti dažādi sadarbības līgumi vai satikšanās braucieni.

Par viņas tolaik vadītās organizācijas "Patrioti.lv" sadarbību ar Gorčakova fondu – Krievijas ārlietu ministrijas radītu fondu, kas veidots "krievu pasaules" reklamēšanai un ideju izplatīšanai, viņa norādīja: "Ja man tagad kāds pateiktu – sadarboties vai pat sarunāties, man būtu skaidra atbilde. Toreiz man nebija tik skaidras atbildes par to, ka nedrīkst runāt. Man vajadzēja laiku... Es domāju – diezgan ātri – visvairāk droši vien man 2014. gads bija tas brīdis, kad es personīgi sapratu – pavisam visu. Tas gāja caur procesu – vai tad nu nevar būt ne dialoga, ne sarunu? Un tad no 2014. gada bija skaidrs, ka nevar būt ne dialoga, ne sarunu."

Uz atkārtotu jautājumu par izmantošanu kā Krievijas 'maigās varas" instrumentu, Ņenaševa atbildēja, ka organizācijā bijis ļoti daudz dažādu jauniešu, taču kopā ar organizācijas kodolu daudz darīts, lai veicinātu patriotismu krievvalodīgo jauniešu vidū, un ar laiku izbeigtu etnisko balsošanu. Tomēr viņa atzina: "Vai esam izmantoti, vai kādi citi – varbūt. Es nevaru to šobrīd pateikt. Droši vien tas prasa dziļāku analīzi."

"Progresīvie" neuzskata, ka "Jaunās Vienotības" piedāvājums par "3+1" modeli, būtu labākais veids, kā aizstāvēt vēlētāju intereses, jo noprotams, ka partijai tiktu piedāvāts vadīt šobrīd neeksistējošu ministriju, turklāt šāds modelis paredzētu uzņemties atbildību, kuru pieņemšanu "Progresīvajiem" nebūtu iespējams ietekmēt, sacīja Ņenaševa. 03:01

"Mums nav problēmu arī no opozīcijas atbalstīt valstiski svarīgas reformas un uzlabojumus," saka "Progresīvie" līdzpriekšsēdētāja. 08:54

Ņenaševa izvairās nosaukt "interešu grupas", kurām, pēc "Progresīvo" teiktā, esot izdevīga trīs partiju koalīcija no JV, AS un NA. "Kad būšu pārliecināta par konkrētiem vārdiem, es noteikti nosaukšu." 11:42

Iebildumi par partiju sēdvietām Saeimā pēc būtības neesot bijusi par vietu dalīšanu zālē: "Tas bija izbrīns par demokrātiskiem procesiem un sarunu kultūru – kas notiek tad, kad par šo ir runa. Redzējām, ka pirmo un, domāju, ne pēdējo reizi, ka sabloķējās NA, AS, ZZS un LPV - tas bija visinteresantākais," skaidro Ņenaševa. 18:17

Uz jautājumu, kuros tematos koalīcija varētu prasīt "Progresīvo" atbalstu, Ņenaševa min "visus cilvēktiesību jautājumus": "Izskatās, ka šajos jautājumos mūsu vienīgais partneris ir JV." Tāpat "Progresīvie" uzstās uz krīzes pārvarēšanas mehānismiem un atbalstu cilvēkiem. 21:55

Mēs skaidri iestājamies par viendzimuma pāru laulības iespējām, laulību vienlīdzību, līdz ar to mēs turpināsim šajā jautājumā strādāt, un vienmēr celt šo jautājumu un nest priekšlikumus, un, iespējams, no tiem, kas atnesti no koalīcijas , mēs varēsim arī izlabot kādus priekšlikumus, pauž Ņenaševa. 23:13

"Jāmaina opozīcijas kultūra," saka "Progresīvo" līdzpriekšsēdētāja. Partija opozīcijā sekos tai svarīgākajiem jautājumiem, aktualizēs problēmas un piedāvās priekšlikumus, kā tās labot. "Progresīvie" nebūšot griezsirdīgi, ja kādu ideju noraidīs kā opozīcijas priekšlikumu, bet vēlāk atbalstīs kā koalīcijas priekšlikumu. 26:07

Jautāta, vai pieļauj, ka daļa "Progresīvo" deputātu varētu pāriet uz tai radniecīgo "Jauno vienotību", lai strādātu koalīcijā, Ņenaševa saka, ka viņai neesot šaubu par "Progresīvie" platformas pārstāvju lojalitāti partijai. Viņa piebilst, ka vakar Skaidrīte Ābrama izlēmusi iestāties partijā. 30:00

Arī tad, kad "Progresīvie" no janvāra sāks saņemt valsts finansējumu, partija turpinās prasīt ziedojumus un biedra naudas, lai veicinātu cilvēku iesaisti, jo, piedaloties finansiāli, cilvēki pret partiju ir prasīgāki. Valsts finansējumu "Progresīvie" izmantos, lai veicinātu pārstāvniecību reģionos un stiprinātu komandu. 31:30

"Progresīvo" Ētikas komisija ir izvērtējusi Talsu novada domes deputāta Edgara Zeldera izteikumus par Molotova kokteiļiem domes sēdē. Šāda retorika nav pieņemama, tomēr tā katram varot gadīties, un kopumā šis gadījums ir uzpūsts, uzskata Ņenaševa. 34:53

Pirms desmit gadiem Ņenaševa gadu strādāja Saeimā kā "Saskaņas centra" deputāta Alekseja Holostova palīdze. Politiķe skaidro, ka toreiz vēl ticējusi tam, ka "Saskaņai" ir jābūt pārvēlētai, jo tā ir vienīgā potenciāli sociāldemokrātiskā partija, kas varētu saliedēt sabiedrību, tomēr ar laiku viedoklis mainījies. 40:58

Par darbu organizācijā "Patrioti.lv", kas atbalstīja "Saskaņas" dienaskārtību, Ņenaševa pauž, ka tai ar laiku veidojies liels konflikts ar "Saskaņas" politiku, jo partijai bijuši vajadzīgi nevis kritiski domājoši jaunieši, bet "bukletu dalītāji". 47:27

Kad Drošības policija minēja "Patrioti.lv" kā organizāciju, kas veicina prokremlisku vidi Latvijā, Ņenaševai tas esot bijis pārsteigums, jo organizācijai bijuši citi mērķi. Arī sadarbība un sarunas ar Krievijas organizācijām nešķita nepieņemama. "Pagāja kāds brīdis, kamēr es sapratu, ka tur nav jēgas sarunai, bet tam vajadzēja laiku, lai to saprastu," atzīst Ņenaševa, un piebilst: "Visvairāk man 2014.gads bija brīdis, kad sapratu visu." Tā esot bijusi pamācoša pieredze. 51:53

"Selma [Lavrence] ir gudrāka par mani savos gados," saka Ņenaševa. Analizējot savu pasaules redzējumu pirms 10 gadiem, viņa norāda, ka šeit izkristalizējas problēma ar divu plūsmu izglītību, kas veicināja divu kopienu domāšanas saglabāšana: "Ja esi gājis mazākumtautību skolā vai izaudzis mazākumtautību ģimenē, ir daudz vairāk iespējams, ka būsi pakļauts noteiktai informatīvajai plūsmai, un ir jāsakrīt dažādiem apstākļiem, lai no tās varētu izrauties, sākt domāt kritiski un ieraudzīt lietas." 1:02:15

Es plānoju strādāt Saeimā visu sasaukumu, norādīja Ņenaševa, taujāta, vai plāno kandidēt uz vietu Rīgas domē vēlēšanās 2025.gadā. Viņa arī konkrēti neatbild, vai ir bijušas nopietnas sarunas par Mārtiņa Staķa iestāšanos "Progresīvajos" un vai "Progresīvie" to vēlētos panākt. Ņenaševa uzsvēra, ka tam jābūt pašam Staķa lēmumam. 1:03:50

"Mums ir tikai sākums ceļam. Sevi redzam ar stiprāku reģionālo pārstāvniecību," par "Progresīvo" nākotni saka Ņenaševa. Partija vēlas, lai sociāldemokrātiska un zaļa politika Latvijā nav marginalizēta, bet daļa no Latvijas attīstību noteicošas attīstības politikas. 1:08:50

