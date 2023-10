'Vectētiņš aiztika manu puķīti' - eksperti mudina mācīt bērniem saprotamus dzimumorgānu nosaukumus

Sabiedrībā uzkarsušās diskusijas par dažādiem dzimumaudzināšanas aspektiem atšķirīgos bērnu vecuma posmos aktualizējušas problēmu Latvijas izglītības sistēmā – trūkst vienošanās par to, kādam jābūt seksuālās un reproduktīvās izglītības saturam, turklāt pašreizējā kompetenču izglītībā pietrūkst sistemātiskas pieejas šiem jautājumiem. To, cik sarežģīti ir vienoties par konkrētām vadlīnijām, piektdien "Delfi TV" ēterā notikušajā raidījumā "Kāpēc" apliecināja arī ilgās vārdu kaujas par šķietami tik vienkāršu tematu kā dzimumorgānu nosaukumi. Eksperti bija vienisprātis – bērniem jau no paša sākuma jāmāca savus dzimumorgānus saukt to īstajos nosaukumos vai vismaz tādos, kas ikvienam ir saprotami, taču konservatīvu viedokļu piekritējs un paudējs, Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS) oponēja, ka šos jēdzienus jāmāca krietni vēlāk un par šādiem jautājumiem jālemj vecākiem pašiem.