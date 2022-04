'Vislielākos draudus rada vīrusa jaunie varianti' – Briģis izvērtē Covid-19 scenārijus rudenim

"Šobrīd galvenais iemesls, kāpēc saslimstība Latvijā mazinās, ir populācijas jeb pūļa imunitāte, jo 43% cilvēku Latvijā ir pārslimojuši šo slimību un vēl 70% ir saņēmuši vakcināciju. Tas nozīmē, ka pilnīgi noteikti strādā šī pūļa jeb populācijas imunitāte, bet – attiecībā uz šo vīrusa variantu," raidījumā "Kāpēc" norādīja Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs Ģirts Briģis, vērtējot iespējamos Covid-19 izplatības scenārijus rudenim.

"Kas parādīsies rudenī, kāda būs imunitāte, kāda būs cilvēku imūnreakcija pret šo? Te ir runa par šiem variantiem – gatavību dažādiem scenārijiem," pauda Briģis, norādot, ka šobrīd vakcīnu kompānijas strādājot pie dažādām jaunām vakcīnām, kas varētu būt daudz efektīvākas attiecībā uz citiem vīrusa variantiem.

"Šobrīd diezgan droši var teikt, ka slimībai ir sezonāls raksturs. Tas nozīmē, ka tiktāl mēs varētu veikt kādas prognozes un teikt, ka ir iespējams saslimstības pieaugums, mainoties sezonām, un mēs tam varētu gatavoties. Savukārt, ja mēs runājam par jaunu variantu veidošanos un negaidītām situācijām – tas ir absolūti neprognozējami un to mēs nevaram paredzēt. Un tieši tas varētu radīt vislielākos draudus – šie jaunie varianti, kas vīrusiem veidojas, un to mēs nevaram paredzēt. Ko mēs varam? Tas ir tas, ko [Veselības] ministrija jau šobrīd dara – būt gataviem dažādiem variantiem," secināja Briģis, uzsverot, ka sliktākais būtu, ja mēs atkal būtu pārsteigti nesagatavoti, un būtu kaut kas pēkšņi jādara un jāizdomā dažu stundu laikā.

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis (A/P) raidījumā atklāja, ka ministrija tuvākajās nedēļās gatavo informatīvo ziņojumu valdībā par gatavību un gatavošanos rudens periodam. "Atšķirībā no tā, kādi mēs bijām, dodoties iekšā šajā pandēmijā, saskaroties ar to, un, kādi mēs esam tagad, to pieredzi un to, ko mēs esam ieguldījuši kaut vai slimnīcu infrastruktūrā, mums īsti atņemt neviens nevar," vērtēja Dūrītis.

Viņš skaidroja, ka saslimstības maksimuma brīdī slimnīcās iespējams izvērst vairāk nekā 3000 gultu, papildus izveidotas intensīvās terapijas gultas un lielākā daļa slimnīcu, kur notika Covid-19 ārstēšana, aprīkota ar iespēju pievadīt pie pacienta gultas skābekli. Tomēr viņš atzina, ka vasaras laikā būtu jāatrisina vairākas problēmas, kas saistītas ar testēšanu, kontaktpersonu apzināšanu, vakcināciju, kā arī IT atbalstu epidemioloģiskajā uzraudzībā.

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.

Raidījuma ieraksts pieejams arī Apple un Spotify podkāstos!