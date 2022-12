Ar ko beigsies kaujas par Bahmutu? – 'Komandcentrā' pulksten 17 militārais vēsturnieks Valdis Kuzmins

Nelielā Bahmutas pilsēta Ukrainas austrumos nu jau mēnešiem kļuvusi par intensīvāko kauju vietu starp Ukrainas aizstāvjiem un okupantiem no Krievijas. Kādēļ okupanti nežēlo spēkus šīs pilsētiņas ieņemšanai? Ko tās zaudējums nozīmētu Ukrainai? Un kā pašreizējais karadarbības veids vērtējams militāro konfliktu vēstures kontekstā? Par to Ansis Īvāns pulksten 17 raidījumā "Komandcentrs" runā ar vēsturnieku, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu.

Bahmuta ir neliela pilsēta Ukrainas Doneckas apgabala ziemeļaustrumos. Cīņas par to sākās vēl brīdī, kad iniciatīva karadarbībā bija iebrucēju pusē. Citos frontes sektoros Ukrainas aizstāvjiem kopš septembra izdevies gūt būtiskus panākumus, patriecot okupantus no Hersonas pilsētas un Harkivas apgabala, tomēr pie Bahmutas joprojām uzbrukumā dodas Krievijas karavīri, pamazām pārvēršot to līdzīgās drupās kā kara sākumā Mariupoli, un vēlāk Severdonecku.

Kaujas ir nežēlīgas, bet no internetā pieejamajiem video saprotams, ka arī karavīru sadzīves apstākļi ir šausminoši - viņi dzīvo ar ūdeni pielijušās, apsinugšās tranšejās. Foto un video attēli liecina, ka liela daļa pilsētas pārvērtusies drupās, bet kaujas lauki ārpus tās arvien vairāk atgādina Pirmā pasaules kara ierakumu cīņas ar nolīdzinātiem mežiem un krāteros pārvērstām pļavām.

