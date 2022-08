Ekskluzīva intervija ar Ukrainas Augstākās Radas spīkeru Ruslanu Stefančuku – 'Komandcentrā' pulksten 16

23. augustā apritēja seši mēneši, kopš Krievija sāka savu brutālo un neprovocēto iebrukumu Ukrainā. Kaut Ukraina noturējās pret sākotnējo iebrucēja pārspēku, okupēta joprojām ir liela daļa valsts un par karadarbības drīzu izbeigšanos nekas neliecina. Kādi pavērsieni gaidāmi vai cerami tuvākajā laikā un kā Latvija var palīdzēt Ukrainai aizstāvēties - par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku.

Intervija notika angļu un ukraiņu valodās ar tulka starpniecību. Tā ierakstīta 17. augustā, tādēļ pēdējo dienu notikumi intervijā nav minēti.

Stefančuks Ukrainas Augstākajā Radā ievēlēts 2019. gadā no prezidenta Volodimira Zelenska partijas "Tautas kalps" saraksta, kurā ieņēma otro kārtas numuru. Viņš tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem partijas ideologiem, vēlēšanu programmas un kampaņas autoriem. Augstākās Radas spīkera amatu Stefančuks ieņem kopš 2021. gada oktobra, kad no amata tika gāzts viņa priekštecis Dmitro Razumkovs, kurš bija zaudējis Zelenska uzticību. Stefančuks ir arī Ukrainas Valsts drošības un aizsardzības padomes loceklis. Pirms pievēršanās politikai viņš darbojies jurista profesijā.

