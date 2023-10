'Hamās' zvērības un Izraēlas atbilde. Saruna ar Diānu Peršteinu-Lapkis 'Komandcentrā' pulksten 16

Joprojām turpina atklāties jauni fakti par zvērībām, ko oktobra sākumā Izraēlā pastrādāja "Hamās" teroristi. Tikmēr Izraēlas armija izvērš arvien asākus triecienus pa grupējuma kontrolēto Gazas joslu. Daudz neatbildētu jautājumu arī turpina izskanēt par to, kā teroristiem izdevās tik nesagatavotu pārsteigt vienu no spēcīgākajām valsts drošības sistēmām pasaulē? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar uzņēmēju, kuras dzīve saistīta gan ar Izraēlu, gan Latviju Diānu Peršteinu-Lapkis. Intervija ierakstīta otrdien 17. oktobrī.

"Hamās" uzbrukums sakrita ar nedēļu ilgu ebreju reliģisko svētku noslēgumu - teroristi centās izmantot brīvdienas savā labā. Tie iebruka netālu no Gazas joslas esošās apdzīvotās vietās kā arī kādā mieram veltītā mūzikas festivālā nogalinot simtiem civiliedzīvotāju, gan bērnus, gan pieaugušos, bet vēl daudzus saņemot gūstā. Šobrīd aprēķini liecina, ka bojā gājuši ap 1400 cilvēki, 3000 ievainoti, bet aptuveni 200 saņemti gūstā.

Reaģējot uz to Izraēlas armija sākusi dot atbildes triecienus pa mērķiem Gazas joslā, savukārt "Hamās" līderi paziņojuši, ka ir gatavi turpmākai eskalācijai un ilgai cīņai, arī pilna apjoma karam. Izraēlas atbildes triecienos Gazā līdz šim bojā gājuši 2700 cilvēki.

Visā pasaulē turpinās Izraēlas atbalstītāju demonstrācijas. Peršteina-Lapkis ir sestdien Rīgā pie Brīvības pieminekļa notikušās Izraēlas atbalsta akcijas līdzorganizatore. Viņa ir arī ivrita-latviešu valodas tulce, kā arī "NewDoor" sociālās uzņēmējdarbības atbalsta platformas un uzņēmuma "Baltic Israel Consulting" līdzdibinātāja.

Raidījums "Komandcentrs" kodolīgi vēsta par interesantākajiem un svarīgākajiem pasaules notikumiem. Raidījumā savus viedokļus pauž "Delfi" Ārzemju nodaļas žurnālisti, starptautisko attiecību pētnieki, kā arī cilvēki, kuri profesionālās vai personīgās pieredzes dēļ var kompetenti un interesanti spriest par dažādās pasaules malās notiekošo, kā ārzemju latvieši vai Latvijas diplomāti.

