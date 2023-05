Intervija ar Vācijas Bundestāga deputāti Zandu Martens – 'Komandcentrā' pulksten 16

Pagājušā gada februārī īsi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma, Vācijas kanclers Olafs Šolcs uzstājās ar vēsturisku runu. Tajā viņš pasludināja, ka pienācis "Zeitenwende" jeb pagrieziena punkts Vācijas ārējās drošības politikā. Ko tieši Šolcs ar to domāja un kas no viņa plānotā ir īstenojies - par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Šolca partijas biedri, Latvijā dzimušo Bundestāga deputāti Zandu Martens.

Kopš kara sākuma Vācija nereti izpelnījusies kritiku par pretrunīgo rīcību. No vienas puses tā skaļi un skaidri paziņojusi, ka apstākļi ir mainījušies un ar Krieviju nevar sadarboties tā kā iepriekš. No otras puses tā ilgstoši kavēja Rietumvalstu kopīgā lēmuma pieņemšanu par tanku piegādēm Ukrainai.

Kritiku izpelnījusies arī valdošā Vācijas Sociāldemokrātiskā partija (SPD), kurā gana daudzi politiķi ilgstoši cerēja, ka izveidojot ciešas ekonomiskās saites ar Krieviju, tā pārstās apdraudēt citu valstu drošību. Šāds politiskās domāšanas virziens Vācijā pat izpelnījies nievājošu palamu "Russlandversteher", kas tulkojumā nozīmē "Krievijas sapratēji". Starp viņiem minams arī bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders (SPD), kurš pat pēc kara sākuma intervijās aizstāvēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un līdz pat maijam nepameta "Rosņeftj" padomes priekšsēdētāja amatu. Šī gada martā SPD arbitrāžas komisija paziņoja, ka Šrēderu par šīm saitēm ar Krieviju nesodīs, jo viņa negodprātība neesot gana skaidri konstatējama.

