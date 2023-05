Kā NATO plāno aizstāvēt 'katru collu' savas teritorijas? 'Komandcentrā' pulksten 16

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un tur pastrādātajiem kara noziegumiem, NATO maina savu aizsardzības koncepciju - vairs ne atkarot Krievijas okupētās teritorijas, ja nu tā iebrūk kādā alianses dalībvalstī, bet gan aizstāvēt "katru collu" savas teritorijas no pirmās uzbrukuma dienas - tā aprīļa vidū vēstīja prestižais ASV laikraksts "New York Times". Ko tieši šī koncepcijas maiņa nozīmē Baltijas valstīm? Un vai tā šobrīd uzskatāma par reālu plānu, vai tikai teoriju, ko vēl jānostiprina praksē? Par to pulksten 16 Toms Ģigulis raidījumā "Komandcentrs" runā ar bloga "Vara bungas" autoru, Nacionālo bruņoto spēku rezerves kapteini Mārtiņu Vērdiņu.

Iepriekš NATO stratēģija balstījusies iespējamā pretinieka atturēšanā, draudot tam ar atmaksu. Tajā pašā laikā Alianse pieļāva iespēju, ka kādas dalībvalsts teritorija tiek īslaicīgi okupēta, līdz sabiedroto spēki ir gatavi sniegt palīdzību. Jaunā stratēģija šādu scenāriju gan sola izslēgt, un tā izpaudīšoties arī kā karaspēka skaitliskā palielināšana pie alianses austrumu robežas.

Kā izteikusies NATO ģenerālsekretāra bijusī palīdze Kamila Granda, aliansē vairs netiek diskutēts par to, kā neizsaukt Maskavas satraukumu ar "pārmērīgu" karaspēka koncentrēšanu pie Krievijas robežām. Tagad tiek spriests par to, cik karaspēka tur vajadzīgs, lai atvairītu iespējamo uzbrukumu.

Pirmās mainīt NATO aizsardzības koncepciju pieprasīja Baltijas valstis, jo iepriekšējā koncepcija pieļāva šo dalībvalstu īslaicīgu okupāciju, atbrīvošanai sekojot tikai pēc trim mēnešiem. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless to iepriekš kritizējis, norādot - Krievijas uzbrukuma gadījumā NATO "nebūs 60 dienu, lai nosūtītu tankus uz Igauniju, jo līdz tam laikam Igaunijas vairs nebūs".

Raidījums "Komandcentrs" kodolīgi vēsta par interesantākajiem un svarīgākajiem pasaules notikumiem. Raidījumā savus viedokļus pauž "Delfi" Ārzemju nodaļas žurnālisti, starptautisko attiecību pētnieki, kā arī cilvēki, kuri profesionālās vai personīgās pieredzes dēļ var kompetenti un interesanti spriest par dažādās pasaules malās notiekošo, kā ārzemju latvieši vai Latvijas diplomāti.

Raidījuma jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!

Saturu līdzfinansē Eiropas Digitālo mediju observatorija (EDMO). "Delfi" ir EDMO ietvaros radītā Baltijas Iesaistes centra cīņai pret informācijas traucējumiem (BECID) līdzdibinātājs.