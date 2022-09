Kā Ukraina patrieca okupantus no Harkivas apgabala – kapteinis Slaidiņš 'Komandcentrā' pulksten 16

August nogalē sākās Ukrainas aizstāvju pretuzbrukums Krievijas okupantiem valsts dienvidu Hersonas apgabalā, tomēr pēc tam vairākas nedēļas no frontes bija maz ziņu par izmaiņām frontē. Līdz pēkšņi aizvadītajā nedēļas nogalē ukraiņi gluži vai neticamā ātrumā patrieca iebrucējus no pavisam cita valsts reģiona - Ziemeļaustrumos esošās Harkivas. Vai beidzot noticis ilgi gaidītais lūzuma punkts kara gaitā? Kā ukraiņiem izdevās pārsteigt okupantus nesagatavotus, un ko varam secināt par turpmāko? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Nacionālo bruņoto spēku kapteini, Zemessardzes štāba virsnieku Jāni Slaidiņu. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā.

Augusta nogalē Ukrainas Bruņotie spēki Hersonas apgabalā pārrāvuši Krievijas spēku aizsardzības līniju, un sākuši virzīties uz priekšu. Iepriekš, gatavojoties tam, ar raķešu iekārtām HIMARS iznīcināti lielie tilti pār Dņepru Krievijas armijas okupētajā Hersonas apgabalā, apgrūtinot okupantu apgādi. Turpmākajās dienās un nedēļās izskanēja ziņas par atsevišķu apdzīvotu vietu atbrīvošanu, bet radikālas izmaiņas frontē nesekoja līdz pat šai nedēļas nogalei. Tad, vērotājam no malas patiesi negaidīti viena pēc otras Ukrainas bruņoto spēku kontrolē sāka pāriet lielākas un mazākas pilsētiņas Harkivas apgabalā, kas bija okupētas jau kopš kara sākuma, ienesot pamatīgas izmaiņas frontes līnijā un arī ekspertu prognozēs.

