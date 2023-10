Kā uzvarēt dronu karā? 'Komandcentrā'. Video tiešraide

Ukrainas aizstāvji apgalvo, ka kopš kara sākuma notriekuši jau aptuveni 5000 Krievijas bezpilota lidaparātu jeb dronu. Arī paši ukraiņi aktīvi izmanto dronus lai uzbruktu mērķiem Krievijā sākot no Sevastopoles Krimā un beidzot ar Maskavas debesskrāpjiem. Kādēļ tieši droni mūsdienu karā kļuvuši par vienu no efektīvākajiem, salīdzinoši lētākajiem un manevrētspējīgākajiem ieročiem? Ko Latvijas aizstāvji mācās, noraugoties uz karu no malas? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Nacionālo bruņoto spēku majoru, Gaisa spēku Mācību centra komandieri Modri Kairišu.

Raidījums "Komandcentrs" kodolīgi vēsta par interesantākajiem un svarīgākajiem pasaules notikumiem. Raidījumā savus viedokļus pauž "Delfi" Ārzemju nodaļas žurnālisti, starptautisko attiecību pētnieki, kā arī cilvēki, kuri profesionālās vai personīgās pieredzes dēļ var kompetenti un interesanti spriest par dažādās pasaules malās notiekošo, kā ārzemju latvieši vai Latvijas diplomāti.

Saturu līdzfinansē Eiropas Digitālo mediju observatorija (EDMO). "Delfi" ir EDMO ietvaros radītā Baltijas Iesaistes centra cīņai pret informācijas traucējumiem (BECID) līdzdibinātājs.