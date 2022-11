Kādēļ Krievijas flote turpina izgāzties karā pret Ukrainu? Pulksten 16 'Komandcentrā' viceadmirālis Zeibots

Oktobra nogalē Krievijas Melnās jūras kara flote piedzīvoja kārtējo apkaunojošo izgāšanos - Ukrainas bezpilota "dronu" uzbrukumā cieta vismaz trīs okupētās Krimas pilsētas Sevastopoles ostā stāvoši karakuģi. Pēc tam Krievija paziņoja, ka izstājas no "labības darījuma", kas ļāva Ukrainai eksportēt ražu pa Melno jūru, bet jau dažas dienas vēlāk, nostāju atkal mainīja, un darījumā "iestājās". Kādēļ agresorvalsts ar teorētiski milzīgu pārsvaru Melnajā jūrā turpina zaudēt kuģus ukraiņu uzbrukumos? Vai tiešām Krievija no sava flagmaņa "Moskva" nogremdēšanas neko nav mācījusies? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" pulksten 16 runā ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu.

Sevastopoles līcī oktobra pēdējā nedēļas nogalē nodarīti postījumi vismaz trim Krievijas Melnās jūras flotes kuģiem - to, analizējot publiski pieejamos video, paziņojuši brīvprātīgie analītiķi no grupas "GeoConfirmed". Tikmēr Krievija apgalvoja, ka cietis tikai viens kuģis un vainoja Ukrainu "labības darījuma" pārkāpšanā, jo šie kuģi esot bijuši iesaistīti tā nodrošināšanā. Tikai dažas dienas vēlāk Krievijas puse gan paziņoja, ka turpinās pieturēties pie darījuma nosacījumiem.

Jāatgādina, ka šī nav pirmā Ukrainas aizstāvju veiksmīgā operācija Melnās jūras "frontē". Pavasarī pasauli šokēja ziņas, ka ukraiņiem izdevies nogremdēt Krievijas Melnās jūras flotes flagmani, kreiseri "Moskva", bet kopumā pēc Ukrainas puses aprēķiniem Krievija kopš iebrukuma sākuma zaudējusi jau 16 karakuģus.

