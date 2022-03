'Komandcentrs': saruna ar Mārtiņu Vērdiņu par militāro situāciju Ukrainā

Ukrainā jau nedēļu plosās karš, tomēr Krievijas karaspēks par spīti nomācošam skaitliskajam un uguns jaudas pārsvaram, nav spējis izcīnīt pārliecinošas uzvaras vai sagrābt savā varā kādu no lielākajām Ukrainas pilsētām. Kā no militārās taktikas un stratēģijas viedokļa vērtējami līdzšinējie notikumi - par to šodien raidījumā "Komandcentrs" Ansis Īvāns runās ar bloga "Vara bungas" autoru, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves kapteini Mārtiņu Vērdiņu. Savukārt "Delfi" žurnālists Toms Ģigulis sniegs politisko notikumu izvērtējumu.

Krievijas spēku pulcināšana pie Ukrainas robežām, tostarp Baltkrievijā, jau kopš gada nogales radīja spriedzi un bažas par iespējamu militāru operāciju. Bažas izrādījās pamatotas un Krievija, pat nepacenšoties radīt ticamu pamatojumu, iebruka Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas ziemeļos, okupētās Krimas dienvidos un pati no savas teritorijas austrumos. Kaut Maskavas karavīri sasnieguši vairākas Ukrainas lielās pilsētas, tostarp Kijevu, neviena no tām līdz otrdienas pusdienlaikam vēl nav nonākusi pārliecinošā okupantu karaspēka kontrolē.

Par to, kāda ir ukraiņu iespējas ar esošajiem resursiem un līdzšinējo Rietumu palīdzību pretoties militārajam iebrukumam? Kas militāri tehniskā ziņā būtu nepieciešams, lai Krievijai nāktos uzbrukumu pārtraukt? Un kā skaidrojamas dažādās Krievijas karaspēka nedienas dažādās frontēs? Par to visu "Komandcentrā" šodien!

