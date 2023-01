Kurā pusē Ukrainā karo baznīca? 'Komandcentrā' pulksten 16 Andis Kudors

Pagājušā gada nogalē kristīgo pasauli pārsteidza ziņa, ka Ukrainā baznīca pirmo reizi atļāvusi ticīgajiem Ziemassvētkus svinēt kopā ar Rietumu baznīcām 25. decembrī, nevis 7. janvārī, kā to dara Krievijā. Vienlaikus kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma sākuma izskanējušas arī ziņas par Ukrainā aizturētiem prokrieviskiem garīdzniekiem un par drošībnieku veiktām kratīšanām baznīcās. Kuru pusi karā atbalsta baznīca un cik liela ir tās ietekme? Un kura no vairākām organizācijām, kuras sevi tā dēvē, patiesi ir Ukrainas baznīca? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" pulksten 16 runā ar ārpolitikas pētnieku Andi Kudoru.

Lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāju ir pareizticīgie jeb ortodoksālie kristieši, tomēr līdz ar Ukrainas un Krievijas attiecību pasliktināšanos pēdējos pirmskara gados palielinājās arī plaisa starp Ukrainas un Krievijas baznīcām. Šobrīd valstī ir divas lielākās reliģiskās organizācijas, kuras abas dēvē sevi par Ukrainas Pareizticīgo baznīcu – viena kopš 2018. gada ir pakļauta Konstantinopoles patriarhātam un sarāvusi saites ar Krieviju, otra par baznīcas galvu uzskata Maskavas patriarhu, kaut formāli no viņa norobežojusies.

Konstantinopolei piederīgo baznīcu apmeklē daudz vairāk cilvēku un kopš 2022. gada sākuma tai pievienojušās vēl 700 draudzes, kuras līdz tam pakļāvās Maskavas patriarhātam. Maskavai piederīgā baznīca savukārt vēsturiski ir bagātāka – tai pieder daudz vairāk nekustamo īpašumu, tostarp vairāki starptautiski pareizticības centri. Līdz gadu mijai tā saimniekoja arī Kijivas Pečeru lavrā jeb kloesterī, kurā Ukrainas drošības dienesti novembrī veica kratīšanu, bažās, ka tā tiek izmantota prokrievisku spēku atbalstam. Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils ir publiski atbalstījis Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Konstantinopolei pakļautā baznīca tikmēr šogad pirmoreiz vēsturē ļāva ticīgajiem pašiem izvēlēties – rīkot Ziemassvētku dievkalpojumus 25. decembrī, kā to saskaņā ar Pāvesta Gregora izstrādāto kalendāru dara Rietumu pasaule, vai arī 7. janvārī, kā to saskaņā ar senāko un neprecīzāko Jūlija Cēzara kalendāru dara austrumu Pareizticīgā baznīca. Valsts līmenī 25. decembris par svētku dienu tika noteikts jau 2017. gadā, tomēr vietējās pareizticīgās baznīcas šādu jauninājumu līdz šim nebija atbalstījušas. Maskavai pakļautā baznīca joprojām to neplāno darīt - tās pārstāvis šo konkurentu lēmumu nosaucis par pierādījumu, ka tā nav reliģiska institūcija, bet gan politiska organizācija, kas vēlas pildīt valdības rīkojumus.

