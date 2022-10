Kurš un kā uzspridzināja Krimas tiltu? – 'Komandcentrā' pulksten 16 NBS rezerves kapteinis Vērdiņš

Sestdien pasaules uzmanības centrā kārtējo reizi nonāca Krima - sprādzienā cietis Vladimira Putina "lepnums" - superdārgais tilts, kas savieno Krimas pussalu ar Krieviju. Brutāla Krievijas atbildes reakcija nebija ilgi jāgaida - pār Ukrainas pilsētām nokrita vairāk nekā 80 agresora raķetes. Tas gan nav mainījis kara kopējo gaitu - Ukraina turpina gūt panākums cīņā ar okupantiem, kaut zemākā tempā nekā septembra sākumā. Tikmēr no Krievijas plūst šausmu stāsti par to, kādos apstākļos dzīvo "daļējās mobilizācijas" upuri. Par to, kādi pavērsieni vēl gaidāmi karā, Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves kapteini un militārā bloga "Varabungas" autoru Mārtiņu Vērdiņu

Kaut ziņas par Ukrainas spēku it kā sāktu pretuzbrukumu valsts dienvidos esošajā Hersonas apgabalā izskanēja jau vasaras beigās, straujas pārmaiņas frontē tām nesekoja, līdz dažas nedēļas vēlāk pasauli šokēja Ukrainas straujie panākumi pavisam citur - dažās dienās tika atbrīvots teju viss valsts ziemeļaustrumu Harkivas apgabals.

Reaģējot uz to, Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja par "daļēju mobilizāciju" valstī un lika sarīkot viltus referendumus par okupēto Ukrainas daļu iekļaušanu Krievijas teritorijā. Tas gan kara gaitu līdz šim nav mainījis - jau dienu pēc "referendumiem" Ukrainas rokās krita Limanas pilsēta, kas "referendumā" bija pasludināta par daļu no Krievijas uz mūžiem, bet turpmākajās dienās un nedēļās jauna rosība atkal sākusies Hersonas frontē, ukraiņiem okupantus atspiežot arvien tuvāk Dņepras upei.

