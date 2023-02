'Leopard', 'Challenger', 'Abrams' – kurš labākais Rietumu tanks Ukrainai? 'Komandcentrā' pulksten 16

Pēc ilgas minstināšanās rietumvalstis beidzot apstiprinājušas tanku piegādes Ukrainai. Tā saņems gan vācu "Leopard", gan britu "Challenger", gan ASV "Abrams" tankus. Kā šie tanku modeļi atšķiras viens no otra un no Krievijas bruņojuma? Cik spēcīgi un cik strauji tie izmainīs spēku samērus frontē? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Nacionālo bruņoto spēku majoru, Zemessardzes štāba virsnieku Jāni Slaidiņu.

Kaut Rietumos ražotie tanki neapšaubāmi ir kvalitatīvāki par modernizētiem padomju ražojuma T-90 un citu modeļu tankiem, ko izmanto Krievija, tikai militārās tehnikas eksperti spēj prognozēt, cik liela militārā nozīmē šai kvalitātes atšķirībai būs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau izteicies, ka viņa valstij būtu nepieciešami vismaz 300-500 tanki, lai veiksmīgi uzbruktu Krievijas nocietinātajām pozīcijām. Rietumvalstis kopumā līdz šim Ukrainai apsolījušas 321 tanku, kaut to modeļi un piegādes termiņi ir ļoti dažādi – no piegādes jau februārī, līdz pat nākamā gada sākumam.

Raidījums "Komandcentrs" kodolīgi vēsta par interesantākajiem un svarīgākajiem pasaules notikumiem. Raidījumā savus viedokļus pauž "Delfi" Ārzemju nodaļas žurnālisti, starptautisko attiecību pētnieki, kā arī cilvēki, kuri profesionālās vai personīgās pieredzes dēļ var kompetenti un interesanti spriest par dažādās pasaules malās notiekošo, kā ārzemju latvieši vai Latvijas diplomāti.

