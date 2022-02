Pulksten 16 'Komandcentrs': saruna ar Nilu Muižnieku par situāciju Ukrainā un bēgļiem

Cik pamatotas ir prognozes par miljoniem bēgļu, kuri kara gadījumā no Ukrainas plūdīs uz Eiropu? Un cik no viņiem varētu par galamērķi izvēlēties Latviju? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus raidījuma "Komandcentrs" pirmajā epizodē tā vadītājs Ansis Īvāns uzdeva "Amnesty international" Eiropas reģionālā biroja direktoram, bijušajam Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāram Nilam Muižniekam. Raidījuma pirmizrāde "Delfi TV" 16. februārī pulksten 16.

Intervijā Muižnieks vērtēja konflikta iespējamo ietekmi uz mierīgajiem iedzīvotājiem, to cik gatava Latvija un citas Austrumeiropas valstis būtu uzņemt viņus kā bēgļus un to kādas sekas karš varētu radīt ne tikai Eiropā, bet arī, piemēram, Tuvajos austrumos, kur vairākas valstis ir atkarīgas no Ukrainā audzētas pārtikas importa. Viņš arī dalījās personīgajā pieredzē, atminoties savulaik vizītēs okupētajā Krimā un separātistu kontrolētajā Austrumukrainas daļā pieredzēto.

Savukārt raidījuma pirmajā daļā Ansis kopā ar "Delfi" Ārzemju ziņu nodaļas žurnālistu Andri Kārkluvalku apsprieda citas, ar tobrd vēl gruzdošo konfliktu saistītas aktualitātes, kā Rietumu ieroču piegādes Ukrainai un to, kādēļ nelielā Gotlandes sala Baltijas jūrā atkal atgriezusies militāro stratēģu prātos.

Reizi divās nedēļās "Delfi TV" ēterā raidījums "Komandcentrs" kodolīgi vēstīs par interesantākajiem un svarīgākajiem pasaules notikumiem. Raidījumā savus viedokļus pauž "Delfi" Ārzemju nodaļas žurnālisti, starptautisko attiecību pētnieki, kā arī cilvēki, kuri profesionālās vai personīgās pieredzes dēļ var kompetenti un interesanti spriest par dažādās pasaules malās notiekošo, kā ārzemju latvieši vai Latvijas diplomāti.