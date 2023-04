Vai ASV noplūdušie dokumenti apdraud Ukrainas pretuzbrukumu? 'Komandcentrā' pulksten 16

ASV tiesa pagājušonedēļ lēma apcietināt kādu 21 gadu vecu zema ranga karavīru Džeiku Teišeiru. Kā šobrīd izskan - tieši viņš bijis liela mēroga slepenu ASV militāro dokumentu noplūdes avots. Turklāt Teišeira tos nopludinājis nevis, lai celtu trauksmi vai kāda ārvalstu specdienesta uzdevumā, bet gan lai vienkārši palielītos saviem nepilngadīgajiem draugiem internetā. Kādēļ tas vispār varēja notikt? Un kāda nozīme ir nopludinātajiem dokumentiem? Vai tie var ietekmēt Ukrainas plānus atbrīvot Krievijas okupētās teritorijas? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar vēsturnieku, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu.

Jau vēstīts, ka ASV federālā tiesa Bostonā Teišeiram izvirzījusi apsūdzības par "valsts aizsardzības informācijas neatļautu saglabāšanu un pārsūtīšanu", paturot viņu apcietinājumā līdz nākamajai tiesas sēdei.

Dienu pirms Teišeiras aizturēšanas laikraksts "The Washington Post" ziņoja, ka ASV slepeno dokumentu nopludinātājs strādājis militārā bāzē un publiskojis valsts noslēpumus 2020. gadā izveidotā paziņu grupā tērzēšanas platformā "Discord". Grupā ietilpuši aptuveni 24 cilvēki, kurus vienoja "mīlestība uz ieročiem, militāro aprīkojumu un Dievu", un daži no viņiem bijuši no Krievijas vai Ukrainas.

Teišeira tiek turēts aizdomās, ka pārrakstījis slepenu informāciju no ASV dokumentiem, lai dalītos ar to šajā grupā, bet vēlāk sācis dokumentus fotografēt, aicinot grupas locekļus nedalīties ar šīm fotogrāfijām. Daļu no dokumentiem "Discord" lietotāji pēc tam publicēja citos forumos, bet citi pauda viedokli, ka šie dokumenti, visticamāk, nav īsti.

Pēc publiskās informācijas noprotams, ka daļa dokumentu satur augsta līmeņa ASV izlūkinformāciju par Krievijas, Ukrainas un citu valstu militārajām spējām. Interneta lietotāji daļu no tiem arī rediģējuši, ietverot tajos nepatiesu informāciju, piemēram, samazinot tajos minēto Krievijas zaudējumu apmērus.

Raidījums "Komandcentrs" kodolīgi vēsta par interesantākajiem un svarīgākajiem pasaules notikumiem. Raidījumā savus viedokļus pauž "Delfi" Ārzemju nodaļas žurnālisti, starptautisko attiecību pētnieki, kā arī cilvēki, kuri profesionālās vai personīgās pieredzes dēļ var kompetenti un interesanti spriest par dažādās pasaules malās notiekošo, kā ārzemju latvieši vai Latvijas diplomāti.

Raidījuma jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!

Saturu līdzfinansē Eiropas Digitālo mediju observatorija (EDMO). "Delfi" ir EDMO ietvaros radītā Baltijas Iesaistes centra cīņai pret informācijas traucējumiem (BECID) līdzdibinātājs.