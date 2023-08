Vai Donalds Tramps nonāks cietumā, un ko tas nozīmētu Latvijai? 'Komandcentrā' pulksten 16

Bijušais ASV prezidents un vienlaikus Republikāniskās partijas vadošais kandidāts uz šo amatu nākamajās vēlēšanās Donlds Tramps kļuvis par apsūdzēto jau četros kriminālprocesos. Vairāki no tiem varētu tikt iztiesāti jau nākamā gada pavasarī. Vai tas nozīmē, ka Tramps pasaules varenāko valsti varētu vadīt no cietuma kameras? Un ko viņa pārvēlēšana nozīmētu Latvijas un Austrumeiropas drošībai? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Ģeopolitikas pētījumu centra direktoru un Vidzemes Augstskolas prorektoru Māri Andžānu.

Trampam un virknei viņa sabiedroto un līdzgaitnieku apsūdzības izvirzītas četros gan vietēja jeb štata, gan valstiska jeb federāla līmeņa noziegumos. Proti, Ņujorkas štatā Tramps tiek apsūdzēts par 130 000 ASV dolāru maksājumu pornoaktrisei Stormijai Danielsai, lai panāktu viņas klusēšanu par seksuālām attiecībām, kuras, kā viņa apgalvo, 2006. gadā bijušas starp viņu un Trampu. Džordžijas štatā Trampu tikmēr apsūdz par mēģinājumiem nelikumīgi ietekmēt 2020. gada vēlēšanu iznākumu. Savukārt divās federāla līmeņa izmeklēšanās bijušais prezidents apsūdzēts gan par slepenu dokumentu nelikumīgu glabāšanu pēc prezidentūras beigām, gan par 2021. gada 6. janvārī notikušo protestētāju iebrukumu ASV Kapitolijā, kad parlaments balsoja par prezidenta vēlēšanu rezultāta apstiprināšanu.

Pats Tramps visas apsūdzības noliedz un sauc tās par politiski motivētu vajāšanu. ASV sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka izmeklētāju vēršanās pret Trampu viņa popularitāti Republikāniskās partijas vēlētāju rindās iedragājusi nav, drīzāk tieši otrādi.

Saturu līdzfinansē Eiropas Digitālo mediju observatorija (EDMO). "Delfi" ir EDMO ietvaros radītā Baltijas Iesaistes centra cīņai pret informācijas traucējumiem (BECID) līdzdibinātājs.