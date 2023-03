Vai Gruzijas politiķi nostājušies uz Krievijas ceļa? 'Komandcentrā' pulksten 16

Tikai pēc vairākas dienas ilgiem masu protestiem Gruzijas valdošie politiķi pagājušonedēļ piekrita apturēt jauna antidemokrātiska likuma ieviešanu. Un tikai apturēt, nevis atteikties no ieceres vispār. Kā viena no pirmajām NVS valstīm, kuras izrāvās no Krievijas "maigās varas" apkampieniem, tajos ieslīdējusi atkal atpakaļ? Un cik ticami ir Gruzijas valdošo politiķu apgalvojumi par kursa uz Rietumiem saglabāšanu? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) ģenerālsekretāri un Latvijas Universitātes pasniedzēju Sigitu Strubergu.

Masu protesti Tbilisi pagājušonedēļ izcēlās pēc tam, kad Gruzijas parlaments pirmajā lasījumā apstiprināja likumprojektu, kas izpelnījies salīdzinājumus ar Krievijas 2012. gadā pieņemto "ārvalstu aģentu" likumu, ko Kremlis izmantojis opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai.

Likumprojekts paredzēja iekļaut "ārvalstu aģentu" sarakstā nevalstiskās organizācijas (NVO) un medijus, kas, neskaitot ieņēmumus no reklāmām, vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Šāds likums vēl vairāk samazinātu Gruzijas jau tā dziestošās cerības kļūt par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, un pēc vairākas dienas ilgušiem protestiem valdošās partijas to atsauca, no ieceres gan pilnībā neatsakoties - paziņojumā bija norādīts, ka šāds solis sperts, lai saglabātu mieru valstī un veiktu "izskaidrošanas darbu, kad būs mazinājies emocionālais fons".

Kopš 2012. gadā valstī pie varas nāca miljardiera Bidzinas Ivanišvili dibinātā partija "Gruzīnu sapnis", Gruzijas varasiestādes ir izpelnījušās plašu starptautisko kritiku par atkāpšanos no demokrātiskām reformām. Skaļākie pārmetumi saistīti ar bijušā prezidenta un Ivanišvili politiskā sāncenša Mihaila Saakšvili aizmugurisko notiesāšanu un apcietināšanu. Saakašvili cietumā radušās nopietnas veselības problēmas un vairāku valstu, tostarp Latvijas, prezidenti publiski aicinājuši Gruzijas varasiestādes viņu atbrīvot.

Kaut arī "Gruzīnu sapņa" vadībā Gruzija formāli turpina pretendēt uz dalību NATO un ES, tā, pretstatāt Moldovai un Ukrainai, ES kandidātvalsts statusu pagājušogad nesaņēma.

