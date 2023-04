Vai un kā arestēs Putinu? 'Komandcentrā' pulksten 16

Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) Hāgā marta vidū izdeva Krievijas prezidenta Vladimira Putina aresta orderi saistībā ar Krievijas īstenoto ukraiņu bērnu deportāciju. Ko tieši šis orderis nozīmē politiski, un ko juridiski? Cik lielas ir izredzes, ka Putins tiešām sēdīsies uz apsūdzēto sola? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Latvijas Universitātes lektoru, starptautisko tiesību ekspertu Māri Lejnieku.

"Krievijas Federācijas prezidents Vladimirs Vladimirovičs Putins, dzimis 1952. gada 7. oktobrī, ir atbildīgs par kara noziegumu – nelikumīgu iedzīvotāju (bērnu) deportāciju un iedzīvotāju (bērnu) nelikumīgu pārvietošanu no Ukrainas okupētajām teritorijām uz Krievijas Federācijas teritoriju. Noziegumi, visticamāk, tika pastrādāti okupētajā Ukrainas teritorijā vismaz kopš 2022. gada 24. februāra. Ir pamats uzskatīt, ka Putina kungs ir individuāli kriminālatbildīgs par iepriekš minētajiem noziegumiem," rakstīts SKT mājaslapā.

Līdz ar Putinu, SKT grib arestēt arī Krievijas bērnu tiesībsardzi Mariju Ļvovu-Belovu.

Jāpiebilst, ka Krievija nav viena no 123 SKT dalībvalstīm, un tiesai nav pašai savu policijas spēku aresta orderu izpildei. Līdz ar to Putinu arestēt varētu tikai kādas SKT dalībvalsts likumsargi, ja viņš ierastos šajā valstī. Tas gan atkarīgs tikai no pašu valstu labās gribas. Piemēram, prokrieviskā Ungārijas valdība paziņojusi, ka tai šis orderis neesot saistošs.

Raidījums "Komandcentrs" kodolīgi vēsta par interesantākajiem un svarīgākajiem pasaules notikumiem. Raidījumā savus viedokļus pauž "Delfi" Ārzemju nodaļas žurnālisti, starptautisko attiecību pētnieki, kā arī cilvēki, kuri profesionālās vai personīgās pieredzes dēļ var kompetenti un interesanti spriest par dažādās pasaules malās notiekošo, kā ārzemju latvieši vai Latvijas diplomāti.

Saturu līdzfinansē Eiropas Digitālo mediju observatorija (EDMO). "Delfi" ir EDMO ietvaros radītā Baltijas Iesaistes centra cīņai pret informācijas traucējumiem (BECID) līdzdibinātājs.