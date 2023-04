'Dagamba' par jauno albumu un koncertu 'KultūrKlubā' pulksten 16

Grupa "Dagamba", kas savā daiļradē apvieno klasiskās un modernās mūzikas skaņas, aprīļa sākumā laida klajā savu jaunāko albumu "Bach Against the Machine". Tajā apvienoti klasiķa Johana Sebastiana Baha un mūsdienu rokgrupas "Rage Against The Machine" skanējumi. Kā tik pretrunīgas iedvesmas apvienot vienā, baudāmā skaņdarbā - par to Monika Cālīte raidījumā "KultūrKlubs" pulksten 16 runā ar grupas čellistu Valteru Pūci, kontrabasisti Alisi Broku un pianistu Daini Teni.

"Bach Against the Machine " ir jau sestais grupas studijas albums, kas ietver astoņas instrumentālas kompozīcijas. Šis ir visilgāk tapušais albums grupas vēsturē, kā arī pirmais, kuru grupa producējusi pati. Līdz ar albuma izdošanu grupa piedāvā arī videostāstu, kas tapis kompozīcijai "Legacy of Bach" un tas ir filmēts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Šovasar 3.jūnijā gaidāms arī grupas lielkoncerts Mežaparka estrādē.

"KultūrKlubs" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu piektdienās pulksten 16. Raidījumā Monika kopā ar Latvijas sabiedrībā iemīļotām kultūras personībām runā par interesanto un aktuālo kultūras, popkultūras un izklaides pasaulē.

