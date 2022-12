'Katrai sievietei jābūt mazliet feministei' – saruna ar Karīnu Račko

"Manuprāt, katrai sievietei jābūt mazliet feministei, tādā veselīgas pašapziņas aspektā," tā jautāta par savu attieksmi pret sieviešu tiesībām raidījumā "KultūrKlubs" teica rakstniece Karīna Račko. Viņa atzina, ka ir saņēmusi asu kritiku no feministēm par to, kā savu grāmatu seksa ainās attēlo vīrieša un sievietes savstarpējo dinamiku – vīrietis tajās parasti uzņemas dominējošo lomu – tomēr autore šai kritikai nepiekrīt. Viņasprāt, katram savus personīgos standartus par to, kas ir pareizi seksā, nebūtu jāmēģina attiecināt uz visu sabiedrību kopumā, un šajās grāmatu ainās runa ir par abpusēji piekrītošām attiecībām.