'KultūrKlubā' Djakonovs un Ģiga par izaicinājumiem 'Krimināllietā iesācējam': filmēšana 'lokdaunā' un cerības iefiltrēties armēņu mafijā

“Ir pilnīgi skaidrs, ka kolēģi no Ukrainas un no Krievijas, kas ļoti piedalījās filmas tapšanā, kopā nestrādās vairs nekad,” “Delfi TV” raidījumā “Kultūrklubs” atzīst daudzsēriju filmas “Krimināllieta iesācējam” producente Arta Ģiga. Filma, kas tapusi kā vēsturisks stāsts, kļuvusi ļoti aktuāla Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, un plānotās pirmizrādes dienā sajūta bijusi kā bērēs. Tomēr tagad, divus mēnešus vēlāk, filma sēriju pa sērijai sākusi savu ceļu uz skatītāju ekrāniem, bet tās tapšanas komandai jau ir padomā jauni, ambiciozi plāni ar trillera un mistikas elementiem. Raidījumā aktieris Jurijs Djakonovs stāsta, kā mēģinājis iefiltrēties armēņu mafijā, un atklāj, kādu lomu gribētu nospēlēt, savukārt Arta Ģiga smejas, ka pēc šīs pieredzes varētu atvērt tūrisma firmu.

Septiņu sēriju detektīvfilma “Krimināllieta iesācējiem” tapusi pēc Andra Kolberga detektīvromāna “Meklējiet sievieti” motīviem. Sākotnējā iecere bijusi veidot mākslas filmu, taču režisors Armands Zvirbulis diezgan ātri “aizrakstījies” krietni pāri filmas robežām, tāpēc tā pārtapusi par daudzsēriju filmu, stāsta filmas producente.

Jurijs šajā filmā spēlē armēņu bandītu, un viņš atzīst, ka tas bijis sarežģīts un pat bailīgs uzdevums – nospēlēt šo tēlu tā, lai neizskatītos pēc parodijas vai ņirgāšanās par kultūru, bet atveidotu to ar cieņu un profesionāli. Lai tas izdotos, Jurijs gribējis sekot Holivudas piemēram un pie kolēģiem interesējies par iespēju “iefiltrēties” armēņu mafijas rindās, lai dažus mēnešus iepazītu visu “virtuvi” no iekšpuses, taču no kolēģiem saņēmis atbildi, ka tas ir “ļoti stulbs plāns”. Taču režisora uzticēšanās ļāvusi Jurijam tēlu veidot pašam.

Savukārt Arta atzīst, ka lielus izaicinājumus radījusi filmēšana pandēmijas apstākļos – bijušas grūtības iegādāties pat līmi, kur nu vēl audumu līgavas tērpam. Nestrādāja ne tikai veikali, bet arī vēstniecības un loģistika, un tas radījis grūtības savākt kopā starptautisko aktieru komandu.

Jurijs savukārt pastāstīja, ka iejusties pieredzējušu aktieru komandā parasti ir kutelīgs process, jo nevar zināt, vai vecākiem kolēģiem nepiemīt zvaigžņu slimība un vai filmēšanas laikā tie “neapēdīs” citus. Viņam bijis patīkams pārsteigums, ka pazīstamajam Lietuvas aktierim Aleksejam Gorbunovam piemīt īpašība ļoti atbalstīt un izcelt partnerus, un “tas ir ļoti smuki. Tas iedvesmo un dod spēkus”.

“Pirmizrādes datumu – 24.februāri – atcerēšos uz visiem laikiem”, atzīst Jurijs. Arta papildina, ka pirmizrādes dienā sajūta bijusi kā bērēs, jo Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ filmas saturs no vēsturiska kļuvis par ārkārtīgi aktuālu. Kara dēļ arī filmas pirmizrāde tika atlikta un uz ekrāniem tā nonāca tikai 20.aprīlī.

Filmas tapšanā ļoti piedalījušies Ukrainas un Krievijas kolēģi, un filmas producente norāda - ir pilnīgi skaidrs, ka šie cilvēki kopā nestrādās vairs nekad: “Lai kādi ir cilvēki, kas ir Krievijā, viņiem, protams, nav sakara ar putinismu, bet viņi ir no Krievijas. Ukraiņiem sajūta ir, ka visi, kas nāk no Krievijas, ir absolūts ļaunums, un tas ir saprotams. Vienīgā vieta, kur viņi jebkad kādreiz var satikties, ir šeit, Rīgā.”

Taču “Krimināllietas iesācējiem” veidotāji jau iesnieguši jaunu projektu – vēl vienu daudzsēriju mākslas filmu ar mistikas un trillera elementiem, turklāt Jurijs šajā projektā gatavojas piedalīties nevis kā aktieris, bet gan iejusties režisora lomā.

Piedāvājam noskatīties raidījuma spilgtākās epizodes:

Man bija diezgan sarežģīts uzdevums – nospēlēt armēņu bandītu Dmitriju Azarjanu, lai tā neizskatītos kā parodija vai ņirgāšanās par kultūru, bet ar cieņu un profesionāli. “Godīgi zvanīju kolēģiem un prasīju, vai varu iefiltrēties armēņu mafijā kaut kādā veidā. Viņi man godīgi pateica – ļoti stulbs plāns,” stāsta Jurijs. 04:17

Aktieru izvēle un atlase bija piņķerīgs process, tomēr šeit savu lomu nospēlējis Covid-19, atzīst Arta Ģiga. Pandēmija bija vienlaikus gan liels apgrūtinājums, gan arī liela iespēja - teātri bija ciet, filmas apstājušās, tāpēc arī bijušas lielākas iespējas piesaistīt aktierus šai filmai. 07:26