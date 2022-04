'KultūrKlubā' pulksten 14 'The Sound Poets' par jauno albumu un koncertiem

"The Sound Poets" nule laiduši klajā jaunu albumu "Pie vienas uguns", kura iznākšana tika nosvinēta kā pirmspandēmijas laikos – ar dzērieniem, uzkodām un pat nelielu koncertu mediju pārstāvjiem, tuvākajiem draugiem, domubiedriem un ģimenes locekļiem. Tomēr pats albuma materiāls tapis pandēmijas laikā. Ar kādiem plāniem un sajūtām grupa atgriežas pie aktīvas muzicēšanas šovasar? Par to pulksten 14 raidījumā "KultūrKlubs" stāstīs divi no "The Sound Poets" komandas – Jānis Aišpurs un Kārlis Josts.

Otrajā raidījumā Monika Cālīte kopā ar mūziķiem apspriež albuma tapšanas gaitu un spilgtākās dziesmas. Tāpat runājam par mūziķu vasaras koncertplāniem, kā arī pievēršamies citiem būtiskiem, jautriem vai skandaloziem notikumiem gan pašmāju, gan pasaules kultūrdzīvē. Raidījuma noslēgumā viesi sniedz savas rekomendācijas par to, ar kādiem kultūras pasākumiem vislabāk aizpildīt gaidāmo nedēļas nogali.

“KultūrKlubs” ir “Delfi TV” raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu piektdienās. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījumā Monika kopā ar Latvijas sabiedrībā iemīļotām kultūras personībām runā par interesanto un aktuālo kultūras, popkultūras un izklaides pasaulē.

