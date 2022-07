'Positivus' 'KultūrKlubā' pulksten 16: Par festivālu stāsta Majors un Prusax

Kādus pārsteigumus šogad nesīs lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā "Positivus"? Kas jāņem vērā festivāla apmeklētājiem un Rīgas iedzīvotājiem? Par to Monika Cālīte pulksten 16 raidījumā "KultūrKlubs" runā ar pasākuma rīkotāju Ģirtu Majoru un reperi Prusax. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā.

"Positivus" festivāls šī gada 15. un 16. jūlijā pirmo reizi notiks Rīgā, Lucavsalā. Šī gada mākslinieku vidū ir tādas zvaigznes kā A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", SoFaygo, Bas, Moses Sumney, Asafs Avidans, ansis un daudzi citi.

"Positivus" festivāls ir lielākais populārās mūzikas un mākslas festivāls Baltijā, kurš kopš 2007. gada noticis Salacgrīvā, un ik gadu katru dienu pulcējis līdz pat 30 000 mūzikas mīļotāju no Latvijas un ārvalstīm. Festivāls ir īpašs ar to, ka tajā uzstājušās tādas nozīmīgas ārzemju mūzikas zvaigznes kā "Muse", Niks Keivs, Roberts Plants, Iggy Pop, "Imagine Dragons", Elija Goldinga, "The xx", "Sigur Rós", Šineida O'Konora un daudzi citi, kopskaitā vairāki simti citu dažādu laiku un paaudžu slaveni mūziķi. "Positivus" festivāls regulāri tiek pieminēts ārvalstu medijos līdztekus citiem festivāliem Eiropā, kurus vērts apmeklēt, kā arī ticis nominēts dažādām Eiropas festivālu balvām.

"KultūrKlubs" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu piektdienās pulksten 16. Raidījumā Monika kopā ar Latvijas sabiedrībā iemīļotām kultūras personībām runā par interesanto un aktuālo kultūras, popkultūras un izklaides pasaulē.

