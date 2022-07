'Sajūta, ka rīkojam pirmo reizi' - ‘KultūrKlubā’ Majors un Prusax par ‘Positivus’ jaunā formātā

"Daudzās jomās ir sajūta, ka rīkojam pirmo reizi, daudz lietas ir pilnīgi citādāk, arī pārtraukums ir daudz lietu izmainījis," "Delfi TV" raidījumā "KultūrKlubs" atzina pasākuma organizators Ģirts Majors. Viņš atklāja, ka, paliekot Salacgrīvā, kas bijusi iemīļota vieta arī festivāla rīkotājiem, "Positivus" "būtu nolemts bojāejai un nekad nevarētu piesaistīt tāda veida māksliniekus nākotnē." Galvaspilsēta festivāla organizatoru skatījumā paver daudz plašākas iespējas piesaistīt pasaules līmeņa zvaigznes un to apliecina arī šī gada festivāla programma. Mākslinieku honorāros vien ieguldīts vairāk nekā miljons eiro - puse no festivāla kopējā budžeta.



Salacgrīvā būtu nolemts bojāejai

Uz jautājumu, kāpēc "Positivus" pārcēlies no Salacgrīvas uz Lucavsalu, Majors atbildēja, ka pamatā tas bijis nepieciešams festivāla izaugsmei. Paliekot Salacgrīvā, tas būtu pārāk tālu no pilsētas, nepieejams lielai publikas daļai, turklāt nebūtu iespējams piesaistīt liela mēroga zvaigznes, kas nemēros tik garu ceļu no lidostas: “Salacgrīvā viss bija unikāli un ļoti forši, bet ja gribam krutu saturu, kurš katru gadu maksā dārgāk, ir divas lietas - pasaulē uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi festivāli, kas ir tālāk par 50km no galvaspilsētas - tā ir atbilde, ka to nevar uztaisīt salīdzinoši nekurienē, kur nav infrastruktūras - tas ir ļoti tālu un lielai publikas daļai tas ir nepieejams, un tas ir ārkārtīgi dārgi."

Reperis Prusax papildināja, ka festivāla norisei Rīgā, viņaprāt, ir vairākas priekšrocības - pati norises vieta, tās mērogs un enerģija. Tāpat liela nozīme ir komfortam - iespējai doties mājās vai uz viesnīcu nomazgāties, kas ir apgrūtināta dzīvojot telšu pilsētiņā: "Kad es biju jaunāks, man bija vienalga, kad tu paliec vecāks, tad tomēr gribas nomazgāties pēc koncerta."

Runājot par Lucavsalu kā jauno festivāla mājvietu, Majors uzsvēra, ka šī vieta ir unikāla Eiropas mērogā, jo "vienlaikus atrodies pilsētā un arī zaļā dabā": “Tur ir tik daudz no Salacgrīvas tajā teritorijā, tajā pat laikā ieraugi televīzijas torni un Zaķusalu - tā ir unikāla vieta.”

1.2 miljoni eiro mākslinieku honorāriem

“Mēģinām skriet pakaļ lielākajiem, ko varam iegūt, no 20 uzrunātajiem viens realizējas,” Majors atklāja festivāla programmas veidošanas aizkulises. Viņš stāstīja, ka iespēja festivālam uzrunāt vienu no tā lielākajām zvaigznēm - reperi Megan Thee Stallion radās brīdī, kad lielākoties programma bijusi jau sakomplektēta: “Tas ir ļoti dārgs vārds, un faktiski budžeta jau gandrīz vairs nebija, bet mēs savu riska latiņu vēl pacēlām - ja reiz ir iespēja tikt pie viņas, viņai ir brīvs, mums tā iespēja jāizmanto.” Majors arī norādīja, ka reti gadās tāda veiksme, ka vairāki pasaules slaveni mākslinieki ir pieejami vienā datumā un gatavi piedalīties.



"Positivus" organizators atklāja, ka kopējais festivāla budžets sastāda divus miljonus eiro. Rīgas Pašvaldības līdzfinansējums - 200 000 eiro nenosedzot pat trešdaļu no honorāra, kas tiks izmaksāts lielākajam "headlinerim" jeb vienam no galvenajiem māksliniekiem.

Majors norādīja, ka lielākā daļa budžeta nonāk pie māksliniekiem, turklāt piesaistīt šāda ranga zvaigznes par tik lielām izmaksām ir pamatīgs risks: “Mēs to visu ieguldām saturā un tas ir milzīgs risks, jo jāpārdod vairāk biļetes, mēs latiņu, cik daudz jāpārdod biļetes, tikai paceļam, nav tā, ka mēs naudu turam kabatā un samazinām savu risku biļetēs, tāpēc šogad ir dārgākā programma, kāda ir.”

Kā no Zooloģiskā dārza līdz Mežaparka estrādei

Organizatori aicina cilvēkus ceļu pāri Salu tiltam mērot kājām, jo Lucavsalas tuvumā piebraukt nevarēs, šādā veidā plānots izvairīties no sastrēgumiem un liekas drūzmēšanās.



Majors stāstīja, ka Lucavsalai ir vairākas priekšrocības, viena no tām - ērtā piekļūšana: “No Elijas ielas pieturas ir 1,4km, es rēķinu, ka tas nav tālāk kā no Zooloģiskā dārza līdz Mežaparka estrādei.”

Cilvēkiem, kas festivālā nepiedalīsies, jārēķinās, ka koncerti notiks līdz vieniem naktī un pēc tam trokšņi no Lucavsalas puses vairs neatskanēs. Tikmēr reperis Prusax ieteica turēt vaļā logus un klausīties.



Vaicāts, vai biļetes varēs iegādāties arī festivāla norises laikā - Majors atbildēja apstiprinoši, bet aicināja laicīgi parūpēties par ieeju festivāla otrajā dienā, jo sestdienas biļetes varot tikt izpārdotas. Organizators lēš, ka festivālu apmeklēs līdz 20 tūkstošiem cilvēku dienā.

