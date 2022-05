Vai 'Citus zēnus' izgāza žūrija un cik graujoši uzvarēs Ukraina – 'KultūrKlubs' par 'Eirovīziju'

"Ja mēs varam ukraiņiem uzdāvināt kaut vai vienu minūti, kad viņi pasmaidīs un jutīsies laimīgi, un ja mēs to varam izdarīt ar tik triviālu lietu kā "Eirovīzijas" dziesmu konkurss – tad izdarām!" tā ilggadējais "Eirovīzijas" dziesmu konkursa komentētājs Toms Grēviņš raidījumā "KultūrKlubs" vērtēja prognozes, ka Ukraina šogad tajā svinēs uzvaru. Tikmēr dziedātāja un konkursa 2002. gada uzvarētāja Marija Naumova atzina, ka Latvijas pārstāvjiem "Citi zēni" nepaveicās ne ar uzstāšanās kārtas numuru, ne kopējo šīgada konkurentu sastāvu, starp kuriem bijis neierasti daudz puišu grupu.

Vai Ukraina uzvarēs ar vēsturiski lielāko punktu skaitu?

Par galveno favorīt šīgada “Eirovīzijā” tiek uzskatīts Ukrainas priekšnesums – gan dēļ dziesmas, kurā veiksmīgi savienota etnogrāfiskā mūzika un hiphops, gan arī, protams, dēļ eiropiešu vēlmes solidarizēties ar valsti, kura sevi aizstāv pret Krievijas iebrukumu. Naumova gan atzina, ka Ukrainas pagājušā gada dziesma viņai patikusi labāk. “Tas bija kaut kas pilnīgi jauns, bet šīgada dziesma manuprāt, ļoti daudz ko ir aizņēmusies no iepriekšējās. Atceramies solisti, kurai bija viss – tēls, skatiens, kaut kas vou! Šoreiz tas ir mazliet atkārtojums,” viņa atzina. Kā savu personīgo favorītu viņa piesauca Moldovas mūziķus, kuri uz skatuves izskatījušies “vienkārši laimīgi”.

Grēviņš savukārt norādīja: “Šeit nav jautājums, vai Ukraina uzvarēs, drīzāk vai viņi uzvarēs ar lielāko punktu skaitu, kāds vispār vēsturē ir bijis? Vai būs gan žūrijas, gan skatītāju balsojuma pirmā vieta? Tie ir jautājumi, par kuriem Turīnā šobrīd diskutē lielie “Eirovīzijas” fani. Atkal, piesaucot to tabuliņu, kas parādījās, žūrija var visādas ziepes sataisīt, arī Ukrainai.” Viņš piebilda, ka savu balsi grasās atdot par komisko norvēģu duetu, kuras dziesmas nosaukums latviski skan “Iedod tam vilkam banānu”.

“Runa ir par reitingiem”

Šobrīd zināms tikvien, ka Latvijas pārstāvji “Citi zēni” “Eirovīzijas” lielajā finālā neiekļuva, bet oficiālais žūrijas un skatītāju punktu sadalījums tiks atklāts vien pēc fināla. Grēviņš gan norādīja, ka “šobrīd internetā klīst kaut kāda tabula, kurā var redzēt it kā gan žūrijas gan skatītāju balsojumu pirmajā pusfinālā”, un kaut nav skaidrs, vai tā ir īsta, vai kāds to ir sacerējis, šajā tabulā “Citi zēni” skatītāju balsojumā ieguvuši augsto sesto vietu, kamēr žūrijas balsojumā – priekšpēdējo sešpadsmito. “Te ir jāsaprot, kā šis strādā. Tev nepietiek ar to, ka publika tevi iebalso jēdzīgā pozīcijā, ja visādi “Grēviņi” un “Naumovas”, kas ir sanākuši slēgtā istabā diennakti iepriekš un skatās ģenerālmēģinājumu, ja viņi izdomā – nē, nē, nē, šito uz finālu mēs nelaidīsim,” viņš skaidroja. Viņš arī neizslēdza, ka Latviju daļa balsotāju varētu būt sajaukuši ar Lietuvu, kuras iekļūšana finālā ir liels pārsteigums.

“Runa ir par reitingiem vadošajos Eiropas televīzijas tirgos. Tāpēc ir “lielais piecinieks” [valstis, kurām dalība “Eirovīzijas” finālā katru gadu ir garantēta – red.], tāpēc ir šī sistēma izgudrota, lai sestdienas vakarā mēs radām produktu, kurš ir pēc iespējas lielākai auditorijai interesants. Lai visas Eiropas vadošās popmūzikas valstis, lai netīšām nenotiek situācija, ka kāda no viņām paliek aiz strīpas Azerbaidžānas, Gruzijas, Latvijas, Igaunijas dēļ,” Grēviņš skaidroja, kādēļ tādām valstīm kā Latvijai ir daudz grūtāk iekļūt “Eirovīzijas” finālā.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Kāpēc Eiropa mūs atkal nesaprata? Naumova pauda pārliecību, ka “Citiem zēniem” nepaveicās ar to, ka viņu uzstāšanās bija gandrīz pašā pusfināla sākumā, kā arī ar to, ka šogad daudzi konkursanti bijuši tieši puišu kolektīvi, kuri izpildījuši retro stila priekšnesumus. Grēviņš piebilda, ka gan sporta, gan “Eirovīzijas” fani mēdz runāt par statistiku, un tā joprojām par “Eirovīzijas” ticamāko uzvarētāju atzīst dziedošu dāmu. Viņš arī atzina, ka Latvijai veiksme ir daudz svarīgāka nekā, piemēram, Itālijas vai Austrijas dziedātājam. 01:35.