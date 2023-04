Ziedonim#90 – 'KultūrKlubā' pulksten 16

Par godu Imanta Ziedoņa deviņdesmitgadei maija sākumā fonds "Viegli" rīko koncertus "Es būšu tur" Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Tāpat fonds plāno izdot grāmatu, rīko izstādes un no jūnija ievieš jaunu muzeja programmu ar mākslīgo intelektu Imanta Ziedoņa tēlā. Par to visu Monika Cālīte pulksten 16 raidījumā "KultrūrKlubs" runā ar fonda pārstāvjiem Elizabeti Pavlovsku un Jāni Holšteinu-Upmani (Goran Gora).

Koncerti kopā ar jaukto kori Maska diriģenta Jāņa Ozola vadībā notiks no 1. līdz 3. maijam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. To mākslinieciskais vadītājs būs Goran Gora. Mūziķi tajos izpildīs gan fonda "Viegli", gan citu pašmāju komponistu radītās dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Koncerta nosaukums aizgūts no Imanta Ziedoņa dzejoļa "Nakts ugunīs", kas vēsta par ugunīm, kurās sadeg tumsa un ietek gaisma.

"KultūrKlubs" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu piektdienās pulksten 16. Raidījumā Monika kopā ar Latvijas sabiedrībā iemīļotām kultūras personībām runā par interesanto un aktuālo kultūras, popkultūras un izklaides pasaulē.

