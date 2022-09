'Jaunā Vienotība' 'Nākamais, lūdzu!': mānīšana ar Lembergu un 'Kariņš nav karavadonis'

Noslēdzot partiju interviju sadaļu "Nākamais, lūdzu!" priekšvēlēšanu raidījumu ciklā, piektdien "Delfi TV" studijā viesojās partija, kurai pagaidām socioloģiskās aptaujas uzrāda augstāko reitingu – "Jaunā Vienotība". Raidījumā premjerministrs Krišjānis Kariņš skaidroja, kāpēc izvairās no virknes priekšvēlēšanu raidījumu dažādos medijos, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs iesaistījās diskusijā par to, kāpēc virkne nozīmīgu lēmumu valdībā buksējuši, savukārt prmejerministra parlamentārā sekretāre Evika Siliņa pastāstīja, ka "Jaunā vienotība" arī nākamajā sasaukumā plāno atgriezties pie idejas par valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu.

Raidījuma ievadā Kariņš centās atspēkot kritiku, ka no virknes mediju izvairījies mēnešiem ilgi – viņš sacīja, ka žurnālistiem sniedzot intervijas vairākas reizes nedēļā, savukārt uz sabiedrisko mediju raidījumu “Kas notiek Latvijā” neesot gājis, jo uzskata to par izklaides šovu. Priekšvēlēšanu raidījumos debatēt Kariņš esot atteicies vienīgi tajos raidījumos, kuros piedalās smagos noziegumos apsūdzētais Aivars Lembergs. Rinkēvičs uzsvēra, ka par nepiedalīšanos raidījumos ar Lemberga klātbūtni lēmusi partijas valde.

Kariņš arī noraidīja kritiku par uzņēmības trūkumu krīzes vadībā. “Visos gadījumos esmu iesaistījies, stūmis uz kopīgu lēmumu,” uzsvēra premjers, norādot, ka demokrātiskās normas lēmumu pieņemšanas procesā iespējams atcelt vienīgi kara gadījumā nevis civilās krīzēs. Visos gadījumos Ministru kabinetā, kas sastāvējis no piecām vai četrām partijām, lēmumus arī izdevies pieņemt. Izšķiroši brīži valdībā bijuši visu laiku pēdējo četru gadu garumā, un domstarpības bijušas par katru mazāko niansi, viņš piebilda.

"Mēs, Ministru Kabinets, esam sabiedrības atspulgs," sacīja Kariņš, skaidrojot, kāpēc tik grūti gāja ar Covid-19 ierobežojumu ieviešanu 2021. gada rudenī. Ja pirmajā vilnī viss gājis gludi, jo Kariņš uzņēmies iniciatīvu un visi bijuši gatavi radikālai rīcībai, tad otrajā un trešajā vilnī valdību, tāpat kā sabiedrību, plosījušas viedokļu atšķirības, skaidroja premjers un papildināja, ka vienīgais, kurš varējis pieņemt lēmumus vienpersoniski, bijis Kārlis Ulmanis.

Savukārt daudz kritizētais process, kā valdība lemj par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas aizbēguši no kara, pēc Kariņa domām, esot pat ļoti veiksmīgs.

Runājot par prioritātēm nākamajā valdībā, Siliņa pastāstīja, ka “Jaunā vienotība” atkārtoti centīsies ieviest “uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu”, jo uzskata to par labāko veidu, kā sakārtot nozari. Uz iebildi, ka šī iecere divreiz jau cietusi neveiksmi, Kariņš norādīja – būtu absurdi programmā rakstīt, ka faktiski nav vērts neko mēģināt, jo tāpat nekas nesanāks.

Ja iepriekšējā sasaukumā lielākie ieguldījumi bijuši veselības aprūpes sistēmā, “Jaunās vienotības” līderi uzskata, ka nākamajā posmā galvenajām prioritātēm jābūt kopējai drošībai, militārajai un iekšlietu struktūrai, kā arī zinātnei un pētniecībai.

Savukārt, runājot par potenciālajiem sadarbības partneriem nākamajā valdībā, “Jaunās vienotības” pārstāvji norādīja, ka nesadarbosies ar prokremliskām partijām, savukārt pārējos gadījumos daudz kas atkarīgs no tā, kādi cilvēki tiks ievēlēti. Rinkēvičs, runājot par “Latvijas Zaļās partijas” izredzēm iekļūt koalīcijā, sacīja: "Politikā, tāpat kā reliģijā, reizēm ir jāpiedod.”

Krišjānis Kariņš noraidīja kritiku par nevēlēšanos sniegt atbildes žurnālistiem, kaut piebilda, ka kritizēt viņu tiesības ir. Kariņš apgalvoja, ka četru gadu garumā nav gājis tikai uz Jāņa Dombura raidījumiem, jo Kariņa ieskatā tas esot izklaides šovs un "lai citi izklaidējas". Raidījuma vadītāja gan šādam kolēģa darba vērtējumam nepiekrita. 03:49

Ierasti, atsakot intervijas neatkarīgiem medijiem Kariņš aizbildinājies ar aizņemtību. Vienlaikus, viņš atradis laiku sniegt pat vairākas intervijas pats saviem sabiedrisko attiecību speciālistiem, kurās atbildējis uz tādiem jautājumiem kā "Par ko gribējāt kļūt bērnībā?" Premjers kritiku par to noraidīja, sakot, ka šobrīd jau ir "Delfi" studijā, un aicināja uzdot jautājumus "pēc būtības". Raidījuma vadītāja gan iebilda, ka Kariņš nav "pēc būtības" atbildējis uz jau uzdoto jautājumu. 07:32.

Savukārt lēmums nepiedalīties raidījumos, kuros piedalās arī Zaļo un Zemnieku savienības premjerministra amata kandidāts Aivars Lembergs, esot nevis Kariņa, bet "Jaunās Vienotības" valdes lēmums, skaidroja Rinkēvičs. Tas pamatots ar Lemberga notiesāšanu pirmās instances tiesā par smagiem noziegumiem, savulaik Lemberga pret NATO vērsto kritiku un ASV noteiktajām sankcijām pret viņu. "Tā ir arī cilvēku mānīšana, ka šis cilvēks varētu būt premjers," pauda Rinkēvičs. 10:11

Alda Adamoviča gadījums, kad "Jaunā Vienotība" viņu pēc notiesājoša pirmās instances sprieduma no savas frakcijas neizslēdza un sadarbību nepārtrauca, neesot līdzvērtīgs, uzskata politiķi. Viņi atgādina, ka šobrīd jau notiesātais Adamovičs uz 14. Saeimu nekandidē. Savukārt Atis Zakatistovs, kuru prokuratūra apsūdzēja 26 000 eiro izkrāpšanā un kurš uz 14. Saeimu kandidē no "Jaunās Vienotības" saraksta, pirmās instances tiesā tika attaisnots. Tā esot individuāla, nevis selektīva pieeja skaidroja Rinkēvičs. 11:42

Jautāts par pēdējā laikā aizvien asāk izskanošo kritiku, ka dažādu krīzes situāciju risināšanā valdībā esot pietrūcis līderības un atbalsta no premjerministra puses, Kariņš kritiku noraidīja, atgādinot, ka viņš vadījis daudzpartiju koalīciju, un viņam neesot karavadoņa vai uzņēmuma vadītāja pilnvaru, tādēļ bieži bijušas ilgas un smagas diskusijas, tomēr lēmumi beigās vienmēr pieņemti. Rinkēvičs piebalsoja, ka, piemēram, Eiropas dienvidu kolēģi sarunās esot brīnījušies, cik labi Latvija tiek galā ar Ukrainas bēgļu krīzi. 19:35

Kariņš lepojās, ka Covid-19 pirmajā vilnī viņš esot uzņēmies iniciatīvu, un tolaik neviens ierobežojumiem neesot pretojies. Savukārt otrajā un trešajā vilnī viedokli kļuvuši dažādi, jo sabiedrībā sākuši dalīties viedokļi par pareizāko rīcību un sadrumstalotais Ministru Kabinets darbojies kā "sabiedrības spogulis". Tā rezultātā arī nācies pieņemt pretrunīgus lēmumus, cenšoties sabalansēt ekspertu ieteikumus ar "sabiedrības līdzestību" jeb to, kādus ierobežojumus cilvēki arī būtu gatvi ievērot. Rinkēvičs savukārt uzstāja, ka joprojām par pareizu uzskatot savu 2021. gada rudens iestāšanos pret stingro "lokdaunu", jo tā ieviešana riskētu radīt lielu neapmierinātību sabiedrībā, kurai bija solīts, ka potētie cilvēki baudīs lielāku brīvību. 29:55

Jautāts, vai "Jaunā Vienotība" aktīvi centās panākt Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieces Ilzes Znotiņas pārapstiprināšanu amatā, Kariņš apgalvoja, ka ne koalīcijas sanāksmēs, ne citur neesot bijušas indikācijas ka kādi partneri varētu balsot pret Znotiņu. Uz raidījuma vadītājas aizrādījumiem, ka mediji par iespējamo balsu trūkumu Znotiņai ziņojuši jau laikus un vairākkārt, politiķi attrauca, ka nevarot visus mediju sižetus noskatīties. Tikmēr Siliņa atzina, ka esot gadījumi, kad politiķu balsis savākt vienkārši nevarot. 47:00

Rīgā 2021. gadā notikušā pasaules hokeja čempionāta laikā Rinkēvičs "Arēnas Rīga" VIP ložā skatījās spēli Latvija-Kanāda. Ložā sēdēja arī skandalozie uzņēmēji Uģis Magonis un Māris Martinsons. Rinkēvičs raidījumā uzstāja, ka šo hokeja spēli esot apmeklējis diplomātisku nolūku vārdā, pavadot Kanādas vēstnieku, ko viņam lūdzis darīt Kariņš. Viņš gan atzina, ka kopš tās reizes ministrijas pārstāvji "trīsreiz" pārbaudot, kādi cilvēki vēl būs klāt pasākumos, kuros viņš piedalās. 57:31

"Jaunās Vienotība" atkal sola ieviest "uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu", par spīti tam, ka šādi mēģinājumi jau divas reizes cietuši neveiksmi un abu mēģinājumu autores šobrīd kandidē no "Jaunās Vienotības" saraksta. Siliņa gan uzstāja, ka partija neatkāpjas no viedokļa, ka tas ir pareizākais veids, kā sakārtot veselības aprūpi. Kariņš norādīja, ka tas, ka kaut kas iepriekš nav izdevies neesot arguments kādēļ no mērķa atteikties. 01:00:29

Par spīti "Jaunās Vienotības" nostājai par labu viendzimuma pāru kopdzīves regulējuma ieviešanai, tā līdz šim nav nākusi klajā ar iniciatīvām par to. Šobrīd pirms trešā lasījuma iestrēgušo Civilās savienības likumprojektu "Jaunā Vienotība" atbalstīšot arī nākamajā Saeimā, bet, vai to izdosies pieņemt, būšot atkarīgs no partneriem. 01:04:28

Pēc vēlēšanām "Jaunā Vienotība" nestrādāšot kopā ar "prokremliskajām partijām", kuras gan vārdā nenosauca. Arī ar Aināra Šlesera Latvija Pirmajā vietā sadarbība nāktu grūti, jo viņš ilgstoši esot bijis orientēts uz austrumiem. Tikmēr "Apvienotais saraksts" Kariņa ieskatā esot "raibs kā dzeņa vēders", tādēļ sadarbība ar to būšot atkarīga no parlamentā ievēlētajiem kandidātiem. 01:13:55

