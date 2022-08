Konservatīvie 'Nākamais, lūdzu!': nenozagtā nauda, kašķēšanās degsme un 'Lembergs ir 'out''

"Daudzas sliktas lietas droši vien nenotika, tāpēc, ka mēs tur bijām," tā partijas "Konservatīvie" valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns raksturoja savas partijas cīņu pret korupciju intervijā vēlēšanām veltītajā raidījumā "Nākamais, lūdzu!". Konkrētus korupcijas piemērus, kurus partijai būtu izdevies novērst viņš gan nenosauca. Intervijā "Konservatīvo" līderi Bordāns, Anita Muižniece un Krišjānis Feldmans arī skaidroja, kādēļ nav izpildīta virkne solījumu no pagājušajām vēlēšanām un iezīmēja savas "sarkanās līnijas" sadarbībai pēc gaidāmajām vēlēšanām.

Bordāns ir pašreizējais tieslietu ministrs, "Konservatīvo" valdes priekšsēdētājs, premjerministra amata kandidāts un saraksta līderis Vidzemes vēlēšanu apgabalā. Muižniece ir pašreizējā izglītības un zinātnes ministre un saraksta līdere Rīgas vēlēšanu apgabalā. Feldmans ir "Konservatīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs un saraksta līderis Kurzemes vēlēšanu apgabalā. Saraksta numurs šajās Saeimas vēlēšanās ir 13.

Jautāts par "Twitter" ierakstu, kurā Bordāns "Konservatīvos" Saeimā tēlaini pielīdzina cukuram zemeņu traukā, kas neļauj ogām sapūt, politiķis konkrētus sabiedrotos, kurus nācies glābt no "sapūšanas" gan nenosauca, bet uzsvēra, ka "daudzas sliktas lietas droši vien nenotika, tāpēc, ka mēs tur bijām". Kā piemēru viņš piesauca Ilzes Viņķeles (A/P) atstādināšanu no veselības ministres amata par Covid-19 vakcīnu iepirkumu neveikšanu laikus. Sākums tam esot bijis tas, ka "Konservatīvo" frakcija 31. decembrī Viņķeli izsaukusi uz iztaujāšanu. Bordāns gan atzina, ka Viņķeles atstādināšanā "Konservatīvo" jautājumi bijis tikai viens no faktoriem. Vēlāk, kā citu piemēru, runājot par finansējumu zinātnei, kas šogad palielināts par 32%, Bordāns iestarpināja, ka "starp citu, šī ir viena no tām summām, kas nav nozagta un, kas varēja būt nozagta pie valdības, kur nebūtu "Konservatīvo"", detalizētāk gan šo apgalvojumu neiztirzājot.

Jautāts par partijas reitingiem, kas šobrīd ir būtiski zemāki, nekā pirms pagājušajām Saeimas vēlēšanām, Feldmans piedāvāja, viņaprāt, "elegantu skaidrojumu" – "Konservatīvie" kā salīdzinoši jauns spēks, esot ļoti cīnījušies par savas programmas izpildi, bet no malas tas varējis izskatīties kā "kašķēšanās". "Personīgi man pašam nepatīk cilvēki, vai sadarbības partneri, vai cilvēki, uz kuriem es skatos kā uz paraugiem, ka viņi kašķējas savā starpā. Bet mūsu degsme sasniegt mūsu izvirzītās prioritātes, protams, mēs esam dažreiz bijuši pārņemti ar to, un tas, protams, ka ir dažreiz nospēlējis varbūt arī negatīvi," skaidroja Feldmans.

Jautāts par sadarbības partneriem un "sarkanajām līnijām" pēc vēlēšanām, Bordāns norādīja, ka "visur, kur Lembergs būs klāt, tie ir 'out' [ārā – red.]". Jautāta par "Apvienoto sarakstu", kurā iesaistījusies bijusī Zaļo un zemnieku savienības ilggadējā locekle Latvijas Zaļā partija, Muižniece skaidroja, ka būšot jāpievērš uzmanība personām, kas tiks ievēlētas. "Ir, piemēram, Rīgas kandidāts Didzis Šmits, kurš vēl pavisam nesen nekautrējās visvisādi aizstāvēt to, ka Latvijai būtu nepieciešams uzturēt draudzību ar Krieviju," skaidroja Muižniece.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Daudzas sliktas lietas 13. Saeimā neesot notikušas tikai tāpēc, ka tajā bijuši "Konservatīvie", piemēram, milzīgi korupcijas skandāli, pauž Bordāns. Par piemēru viņš min pandēmijas sākumā neveiksmīgu iepirkumu dēļ nomainīto veselības ministru; arī par gāzes piegāžu diversifikāciju partija vienmēr esot iestājusies, bet neesot uzklausīta. 04:34

Daudzus populistiskus solījumus – optimizēt ministriju skaitu, apvienot drošības dienestu – partija nav izpildījusi, un Feldmans papildina, ka arī Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim nav izdevies panākt. Tas esot skaidrojams ar objektīviem iemesliem, piemēram, ar koalīcijas sadrumstalotību, turklāt vairumam partneru mainījušās aktualitātes. Lai partija izpildītu solīto, tai būtu nepieciešama 51 balss parlamentā, uzskata Muižniece. 07:36

Solījumu novirzīt zinātnei pusmiljardu eiro, kas paredzēts dzelzceļa līnijas elektrifikācijai, nav izdevies īstenot, jo kompromisa rezultātā šī nauda tikusi novirzīta citām sfērām, atzīst Feldmans. Muižniece savukārt norāda, ka šogad zinātnei ir vēsturiski lielākais bāzes finansējums, un pauž pārliecību, ka augstākajā izglītībā un zinātnē solījumu finansējumu dubultot ir iespējams īstenot, jo tas neesot finansiāli ietilpīgs pasākums un sistēma ir labāk sakārtota. 12:05

Četru gadu laikā vēl nav arī izdevies panākt latviešu valodas ieviešanu kā vienīgo mācību valodu, taču Muižniece apgalvo, ka iepriekšējā ministre fokusējusies uz augstāko izglītību, savukārt viņa risinot valodas jautājumu, un “parlaments tūlīt nobalsos”. 18:23

Muižniece atzīst, ka pārmaiņu sākums, visticamāk, būs grūts, jo valstī trūks pedagogu, kuri labi pārvalda valsts valodu. Lai izbeigtu etnisko dalīšanos latviešu un krievu skolās, Muižniece piedāvā, ka izglītības pārvaldes pašvaldībās veiktu skolotāju rotāciju starp latviešu un krievu skolām, un tāpat arī būs jāseko, lai neveidotos etnisko grupu skolas. 22:30

Bordāns papildina, ka “latviešiem pienāksies kļūt pašapzinīgākiem. Ja pie viņiem nāksbērni no krievu skolām, tas nenozīmē, ka tā ir divplūsmu skola, bet latvieši uzņems savā vidē cilvēkus, kuri arī grib būt latvieši.” 29:30

Par Satiksmes ministrijas pārvaldībā esošo uzņēmumu apsaimniekošanu “Konservatīvie” izsakās izvairīgi - Feldmans saka, ka uzņēmumi jāvada ne tikai labos laikos, bet arī krīzēs. Valsts kapitālsabiedrībai “AirBaltic” un ostām finanšu rādītāji ir slikti, jo tos ietekmējušas pasaules mēroga katastrofas. 30:15

Runājot par partijas veikumu pretokorupcijas jomā, Bordāns apgalvo, ka “Tieslietu ministrija un “Konservatīvie” ir strādājuši, cīnījušies un novērsuši visās nozarēs.” Daudz milzīgāks pretkorupcijas sasniegums nekā atsevišķi elementi esot ZZS atstāšana ārpus valdības. 37:51

“Konservatīvie” lepojas, ka tieši TM palīdzējusi ieviest “Moneyval” rekomendācijas un ļāvusi Latvijai izvairīties no iekļaušanas finanšu nozares “pelēkajā sarakstā”, taču Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāju Ilzi Znotiņu amatā nepārvēlēja. Feldmans aizbildinās, ka deputātu un uzņēmēju vidū viedokļi par Znotiņu bijuši atšķirīgi, savukārt viņš augsti novērtējot TM, Finanšu ministrijas un Saeimas budžeta komisijas veikumu, gatavojot atbilstošus likumus. 41:50

“Man ir elegants skaidrojums,” saka Feldmans par “Konservatīvo” reitingu kritumu – politiķis vērtē, ka partijas biedru degsme sasniegt prioritātes dažbrīd ir izskatījusies pēc kašķēšanās, kas vēlētājam nav paticis. 49:42

Feldmans neuzskata, ka partija popularitāti zaudējusi, mēģinot virzīt Civilās savienības likumu. Partija esot stingri turējusies pie savām vērtībām - tiesiskums un demokrātija -, tāpēc tai nācies respektēt Satversmes tiesas spriedumus. Bordāns papildina, ka partija darījusi lietas, ko citas valdības nav paveikušas gadu desmitiem, piemēram, partiju finansējums, godīgas amatpersonas, cīņa ar tiesām – tas viss radot ienaidnieku loku un cilvēku uztraukumu. 51:36

“Konservatīvie”, līdzīgi kā pirms četriem gadiem, sola celt ģimenes valsts pabalstus, kaut iepriekšējais solījums vēl nav izpildīts. Muižniece pauž, ka koalīcijā ir divi partneri, kas mērķtiecīgi cīnās par pabalstu kāpināšanu, un piebilst, ka ģimenes valsts pabalsti nekad neesot būtiski pārskatīti, savukārt “Konservatīvajiem” kompromisu ceļā tomēr izdevies panākt reformu. 55:50

"Neesmu fiskālās disciplīnas fans, bet neesmu neadekvāts attiecībā uz to, kādam valsts parādam jābūt," "Konservatīvo" viedokli par valsts parādu skaidro Feldmans. Konkrētu skaitli viņš nenosauc, bet atsaucas uz šā gada budžetu, kurā valsts parāds nepārsniedz 50% no IKP. "Tikpat fiskāli atbildīgi būsim arī nākotnē," viņš sola. 1:03:11

"Visur, kur arī Lembergs būs klāt, tie ir out," Bordāns iezīmē "Konservatīvo" sarkanās līnijas attiecībā uz sadarbības partneriem. Muižniece papildina, ka arī sadarbība ar "Apvienoto Sarakstu" atkarīga no personām, kuri tiktu ievēlēti. Piemēram, apvienības saraksta līderis Rīgā Didzis Šmits, kurš vēl nesen esot aizstāvējis ideju par draudzību ar Krieviju, “Konservatīvajiem” esot nepieņemams. 1:08:27

