Kurš pasūtīja smilšu rausi Saeimas kafejnīcā? Politiķu viktorīnā erudīcijā spēkojas piecas partijas

Pirmsvēlēšanu karstumā "Delfi TV" studijā deputāta amata kandidātiem nākas atbildēt ne tikai uz kritiskiem jautājumiem par savu pagātni un nākotnes plāniem, bet arī demonstrēt prāta asumu erudīcijas spēlē "Saeimas labirints". Viktorīnas pirmajā daļā šonedēļ piedalījās piecu partiju pārstāvji, un kandidātu panākumi viktorīnā bija dažādi, taču pat viktorīnas uzvarētājs nespēja atminēt, kurš no deputātiem saskaņā ar leģendu, labā omā būdams, Saeimas kafejnīcā varētu būt pasūtījis smilšu rausi.

Uz viktorīnu tika aicinātas visas partijas, kuru reitings mēnesi pirms vēlēšanām pārsniedz 2%, kas ļauj pretendēt uz valsts finansējumu. Tādu kopumā ir 12, tāpēc viktorīna sadalīta divos raidījumos, kuros partiju pārstāvji piedalījās atbilstoši sava saraksta kārtas numuram, kas izlozēts Centrālās vēlēšanu komisijas izlozē. Pirmajā "Saeimas labirintā" viesojās partijas "Jaunā VIENOTĪBA" pārstāvis Kārlis Šadurskis, Andrejs Pagors no "Latvijas Krievu savienības", Zaļo un Zemnieku savienību pārstāvēja Krists Bergans-Berģis, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija dalībai viktorīnā izvirzījusi Aleksandru Kazačkovu, bet Jānis Vitenbergs pārstāvēja Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".

Viktorīnā tika aicināta piedalīties arī politiskā partija "Stabilitātei!", taču tās pārstāvji no dalības raidījumā atteicās, skaidrojot to ar aizņemtību priekšvēlēšanu periodā.

Raidījuma pirmajā sadaļā deputāta amata kandidātiem bija jāizvēlas pareizās atbildes uz jautājumiem, un līderpozīcijās izvirzījās Šadurskis, taču viņam uz pēdām mina Bergans-Berģis. Otrajā daļā atbilžu varianti vairs netika piedāvāti, un deputātiem pašiem bija jāmēģina pateikt pareizā atbilde uz āķīgiem jautājumiem, un vismaz divos no tiem pareizo atbildi nespēja atrast neviens. Tiesa, ne visi arī centās. Savukārt noslēgumā kandidāti spēkojās skaidrošanas un runas mākslā. Kuram no kandidātiem par godu "Delfi TV" studijā bira konfeti lietus – skatieties ierakstā.

Piedāvājam iepazīties ar viktorīnas jautājumiem un kandidātu atbildēm:



Atbildot uz iepazīšanās jautājumu, vai deputātam svarīgāka ir izglītība vai prasme visu sameklēt internetā, kandidāti bija vienisprātis, ka svarīgas ir ne tikai pamata zināšanas, bet arī prasme meklēt informāciju, taču jābūt arī gana apķērīgam, lai pārliecinātos par avotu patiesumu. 2:10

1. daļa. Zini vai mini

Viktorīnas pirmajā jautājumā četri no pieciem dalībniekiem pareizi norādīja, ka Latvijas ģeogrāfiskais centrs atrodas Ogres novadā, bet Kazačkovs "pēc sajūtām" atminējās, ka tā varētu būt Mārupe. 4:39

Neviens no deputātiem nekļūdījās jautājumā par to, kuru no nodokļiem var nodot tautas nobalsošanai. Šadurskis skaidroja, ka šādai balsošanai nevar nodot likumus, kas saistīti ar budžetu, nodokļiem un nodevām. 6:12

Latvijas Republikas valstiskās atzīšanas veicināšanā liela nozīme bijusi Zigfrīda Annas Meierovica studentu korporācijā iegūtai prasmei. Pagors minēja, ka tā varētu būt alus dzeršana, tomēr nosliecās par labu atbildei "jāšana". Vitenbergs minēja, ka tā varētu būt latīņu valoda, Kazačkovs - ka stenogrāfija. Pareizi atbildēja Šadurskis un Bergans-Berģis – noderīgā prasme bija balles dejas. 7:30

Kā vajadzībām sākotnēji tika uzbūvētā pašreizējā Saeimas ēka? Bergans-Berģis "intuitīvi minēja", ka tā varētu būt Vidzemes bruņniecība, jo par to nesen bija lasījis portālā "Delfi", un uzminēja pareizi. Divi kandidāti kļūdījās – Pagors pēc pārdomu brīža minēja, ka māja būvēta viesu uzņemšanai, Kazačkovs pieļāva, ka tā paredzēta armijas ģenerāļu dzīvošanai. 8:58

Neviens no kandidātiem nespēja pareizi atbildēt uz jautājumu, kurš no agrākajiem Saeimas deputātiem saskaņā ar leģendām Saeimas kafejnīcā labā omā varētu būt pasūtījis smilšu rausi. Vitenbergs minēja, ka tas varētu būt Joahims Zīgerists, jo viņš saistās ar jautru noskaņojumu: "Man viņš ar banāniem saistās!" skaidroja kandidāts. Līdzīgi domāja arī Bergans-Berģis un Kazačkovs, taču kļūdījās. Šadurskis un Pagors kļūdaini minēja, ka tas bijis Raimonds Pauls. 10:48

Kuru no tiesu institūcijām neparedz Latvijas Republikas normatīvie akti? Četri kandidāti atbildēja pareizi, ka tā ir zvērināto tiesa, savukārt Pagors minēja, ka tā varētu būt Ekonomisko lietu tiesa. Jāpiebilst, ka tā Latvijā tika izveidota salīdzinoši nesen. 12:31

Deputāti kļūdījās arī jautājumā par sievietēm politikā starpkaru periodā. Kazačkovs "intuitīvi izvēlējās" Elzu Rozenbergu, atzīstot, ka viņa zināšanas par konkrēto periodu un personāžu ir visnotaļ nosacītas. Līdzīgi domāja arī Šadurskis un Vitenbergs, savukārt Pagors balsoja par Annu Brigaderi. Vienīgi Bergans-Berģis atminējās pareizi, ka tā bija Berta Pīpiņa. 13:50

Vitenbergs sprieda, ka Latvijas Republikas kontūras 20.gs sākumā politiķis Miķelis Valters Cīrihē varētu būt uzzīmējis, izmantojot ogli, tomēr kļūdījās, tāpat kā Pagors. Šadurskis un Bergans-Berģis minēja, ka tā bijusi sarkana tinte, bet Briškens – asinis. Neviens neuzminēja, ka tās bija alus putas. 15:38

Uz jautājumu, kāpēc 1993. gadā Muļķu partijai nācās mainīt nosaukumu, lai startētu 5. Saeimas vēlēšanās, Šadurskis atminējās, ka formālā atruna bijusi – šī nosaukuma saīsinājums sakrīt ar Ministru Padomes nosaukuma saīsinājumu. Pareizi uz šo jautājumu atbildēja arī Pagors, bet trīs kandidāti kļūdījās, minot, ka nosaukums vienkārši bijis aizvainojošs. 17:09

Līdzīgi deputātiem klājās mēģinājumā atpazīt, kurš premjerministrs reiz Jaungada uzrunā mudinājis vēlētājus mazgāt zobus un gludināt bikses. Pagors norādīja, ka viņam bijuši vairāki varianti, bet labprāt būtu izvēlējies septīto – nebalsot. Viņa minējums, ka šādu runu teicis Indulis Emsis, nebija pareizs. Bergans Berģis minēja, ka tas bijis Artuss Kaimiņš, bet, Kazačkovam tas izklausījās pēc Jura Dobeļa teiktā. Vitenbergs un Šadurskis atbildēja pareizi, ka atmiņā paliekošo runu teicis Andris Šķēle. 19:14

Pēc pirmajiem desmit jautājumiem līderos izvirzījās Šadurskis ar 90 punktiem, no viņa par četriem punktiem atpalika Bergans-Berģis, Vitenbergs ieguva 70 punktus, bet Pagors un Kazačkovs – attiecīgi 27 un 23 punktus. 20:45

2. daļa. Erudīcija.

Arī sadaļā "Erudīcija" deputātiem bija jāatbild uz desmit jautājumiem, taču šoreiz atbilžu varianti netika piedāvāti. 21:19

Pirmajā jautājumā par to, kas saskaņā ar Satversmi ir atdalīts no valsts, visātrāk reaģēja un pareizi atbildēja Pagors, taču jau nākamajā jautājumā visi deputāti cieta neveiksmi, mēģinot uzminēt, kurā mēnesī atzīmē Latvijas starptautisko atzīšanu de iure. 22:56

Deputātiem neizdevās arī atminēt, kurš novads uz šā gada 1. janvāri iedzīvotāju skaita ziņā ir mazākais novads Latvijā. Pagors un Kazačkovs uz šo jautājumu pat necentās atbildēt. 25:20

Jautājumā par to, kā sauc Eiropas tiesas tiesnesi, Šadurskis bija gatavs atbildēt pareizi mazāk kā sekundes laikā. 27:19

Šķietami vienkāršais jautājums, kam pieder vārdi "Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods", izrādījās neatminama mīkla visiem pieciem viktorīnas dalībniekiem, un arī šoreiz Pagors un Kazačkovs atturējās no minējumiem. 27:52

Jautājumā par to, kam pakļauta Valsts kontrole, kandidātu versijas atšķīrās – Vitenbergs minēja, ka tā ir Saeima, Bergans Berģis pieļāva, ka tā ir tauta, Pagors minēja, ka tas ir VID ģenerāldirektors, līdz Šadurskis minēja, ka tas ir likums. Kā sauc šā brīža kontrolieri, viņš gan uzreiz nespēja atcerēties. 29:25

Neviens no kandidātiem nespēja atpazīt piemiņas vietu "Sāpju siena". Minējumu vidū izskanēja Salaspils, Rīga, Alūksne, bet Liteni nenosauca neviens. 30:52

Uz cik gadiem ievēl SAB direktoru? Vitenbergs kļūdaini minēja, ka termiņš ir četri gadi, bet pareizo atbildi sniedza Bergans-Berģis. 33:01

Kurai Lavijas pilsētai ir visgarākais nosaukums Latvijā? Vitenbergs minēja Daugavpili, Bergans-Berģis – Jēkabpili, Šadurskis – Jaunjelgavu, tomēr pareizo – Valdemārpili – nosauca Kazačkovs. 33:53

Nevienam no deputātiem neizdevās atminēties Valda Valtera gaitas politikā. Vitenbergs satraucās: "Viņš man to nepiedos!" 35:06

Otrajā kārtā Šadurskis palielināja atrāvienu pār Berganu-Berģi, Vitenbergs papildu punktus neguva, savukārt Pagors un Kazačkovs uzlaboja savu rezultātu katrs par 10 punktiem. 37:10

3.daļa. Skaidrošanas māksla

Raidījuma trešajā kārtā deputāta amata kandidātiem bija jāizvēlas spēles partneris un minūtes laikā jāskaidro iepriekš izlozēts jēdziens. Šadurskis par spēles partneri izvēlējās Vitenbergu, kuram tikai pašās pēdējās sekundēs izdevās atpazīt jēdzienu "valstsgriba". 38:58

Pagors izvēlējās Kazačkovu un abi veiksmīgi 23 sekundēs sapratās par jēdzienu "tiesībsargs". Tikpat raiti Bergans-Berģis Vitenbergam 15 sekunžu laikā izskaidroja jēdzienu "termiņuzturēšanās atļauja". 40:22

Kad pienāca Kazačkova kārta skaidrot jēdzienu, viņš par spēles partneri izvēlējās Pagoru, tomēr par jēdzienu "līdzfinansējums" saprasties neizdevās. 41:34

Pagoram vēl vienu iespēju deva politiskais pretinieks Vitenbergs, un mazāk nekā pusminūtes laikā abiem izdevās paskaidrot un uzminēt jēdzienu "mīkstais mandāts". 43:00

4.daļa. Runas māksla

Sadaļu "Runas māksla" iesāka Šadurskis, norādot, ka šis bijis smagu pārbaudījumu gads Ukrainai, Eiropai, Latvijai un visai pasaulei. Viņš pauda prieku par Ukrainas panākumiem frontē un cerību, ka karš drīz noslēgsies un energoresursu cenas atgriezīsies tuvu pirmskara līmenim, tomēr runas virzienu strauji nācās mainīt brīdī, kad kandidāta sagatavotais špikeris "salūza". 45:12

Pagors ļāvās vilinājumam iekļaut uzrunā aģitācijas elementus, stāstot par ministru un deputātu algu un kompensāciju samazināšanu un algu palielināšanu "katram strādājošajam". Pagora jaungada uzrunā deputāti brauc ar e-talonu un katrs deputāts, kurš izsakās ar naidu par savu tautu, tiek bargi sodīts. 46:34

Bergans-Berģis pēc neziņas, baiļu un naida pilnā gada mierināja, ka ekonomiskā ziema pāries tāpat kā parastā ziema. Viņš aicināja atmest sliktus paradumus, apgūt jaunas prasmes, parūpēties par savu veselību un turēties kopā: "Mūsu tauta sasniegs visu, ko tā vēlas, bet tas nāks caur smagu darbu un laiku". 47:55

Kazačkovs savā 90 sekunžu uzrunā pauda pateicību Latvijas tautai par izturību, pacietību un neatlaidību grūtajos brīžos un kā izšķirošus faktorus turpmākajai nākotnei minēja ekonomisko izaugsmi, noturību un tautas saliedētību. 49:03

Vitenbergs savā uzrunā aizvadīto gadu vērtēja kā negaidīti smagu, taču lepojās ar Latvijas tautu, kas palīdz Ukrainai, ievieš latviešu valodu skolās, atbrīvojas no okupācijas simboliem un ierobežo Maskavas propagandu. "Tagad palicis grūtākais – izravēt okupācijas sekas katram no sevis." 50:30

Noslēgumā līdera pozīcijas saglabāja Šadurskis, un Vitenbergs pavisam nedaudz atpalika no otrās vietas ieguvēja Bergana-Berģa, savukārt Kazačkovam un Pagoram vietu erudītāko kandidātu trijniekā neizdevās izcīnīt. 52:34

Raidījuma ierakstu iespējams arī noklausīties Apple un Spotify podkāstos!