'Nākamais, lūdzu!' 'Latvija pirmajā vietā': 'neesam antivakseru partija' un 'apvienosim daudznacionālo Latvijas tautu'

Pretendējot uz vietu Saeimā, partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) galvenie mērķi ir "gāzt Kariņa režīmu" un palīdzēt valstij attīstīties ekonomiski, nevis dzīvot uz parāda – tā priekšvēlēšanu cikla "Nākamais, lūdzu" raidījumā uzsvēra LPV līderis, uzņēmējs un par oligarhu dēvētais politiķis Ainārs Šlesers. Kaut arī Šlesers un viņa komanda rīkojuši protestus pret Covid-19 ierobežojumiem un tās sarakstā ir vairāki "viedokļu līderi", kas aktīvi izplata sazvērestību teorijas un dezinformāciju par vakcīnām, Šlesers apgalvo, ka LPV neesot "antivakseru partija", bet gan iestājas par brīvprātīgu vakcināciju.

Raidījuma ievadā Šlesers mierina, ka vēlētāji varot būt droši – politikā viņš atgriežoties nevis, lai rūpētos par sava biznesa interesēm, bet gan tādēļ, ka bažījas par savu bērnu un mazbērnu nākotni Latvijā: “Ja Kariņa - Levita režīms paliks pie varas, daudzi turpinās aizbraukt. Esmu pārliecināts, ka Latvijai nepieciešams spēcīgs līderis, kas var apvienot daudznacionālo Latvijas tautu, kurā dzīvo ne tikai latvieši, bet arī krievi, ukraiņi un poļi. Redzu te savu misiju.” Tāpat viņš kritizēja, ka valstij arī trūkst vīzijas, kā attīstīt ekonomiku.

Jautāts par LPV saraksta dalībnieku Jāni Pļaviņu, kurš ieguvis atpazīstamību, izplatot dezinformāciju sociālajos tīklos un nupat savus sekotājus informējis par citplanētiešu ierašanos uz Zemes, Šlesers skaidroja, ka sarakstā kandidē aptuveni 10 cilvēki, kuri nav iestājušies partijā, bet kuru teiktajā nav ieklausījies ne premjers, ne prezidents, ne daudzi citi. Pļaviņu viņš pats personīgi aicinājis sarakstā, jo jautājumā par to, ka "šis režīms ir jānomaina" un "tas neieklausās tautas viedoklī" viņu mērķi sakrīt.

Arī Burovs saka, ka primārais esot programma, un Pļaviņa “atšķirīgie viedokļi” neesot uztverami nopietni. Kaut arī pats iepriekš iestājies par ierobežojumiem nevakcinētajiem un mudinājis vairāk ieklausīties speciālistos, tagad, pieslejoties LPV, Burovs sācis šaubīties par vakcīnu efektivitāti un blakusparādībām. Kad raidījuma vadītāja oponē viņa teiktajam, Šlesers un Līga Krapāne metas paust sašutumu, taču Burovs viņus aptur: “Kolēģi, es atvainojos, es pats esmu pieaudzis cilvēks un bijušais mediķis, un savā laikā, strādājot slimnīcā un poliklīnikā, nodarbojos ar vakcināciju. Es zinu šo lietu!”

Runājot par politiķu darbiem un solījumiem, Burovs aizsvilstas, kad žurnāliste viņu tincina par darbu Rīgas domē un saistību ar būvnieku karteļa lietu, savukārt Šlesers aizstāv termiņuzturēšanās atļauju programmu, kura Latvijai esot radījusi ienākumus 3,4 miljardu apmērā. Avotus, kuros balstīts šāds apgalvojums, Šlesers raidījumā nespēj nosaukt, taču pauž apņēmību šo programmu atjaunot, lai piesaistītu cilvēkus, “kas nav pārāk turīgi, bet var atļauties ieguldīt pusmiljonu Latvijas ekonomikā.”

Enerģētikas jomā, pēc Šlesera domām, Latvijai nevajadzētu “skriet visiem pa priekšu” un atteikties no Krievijas gāzes, bet gan rīkoties tā, kā rīkojas citas Eiropas valstis, piemēram, Vācija. Arī vīzu ierobežojumus Krievijas pilsoņiem viņš neatbalsta, jo to nedara arī ASV prezidents Džo Baidens. "Mūsu pozīcijai jābūt tādai pašai, kā pateicis ASV prezidents!"

Savukārt, runājot par potenciālajiem sadarbības partneriem nākamajā valdībā, katrs no LPV dalībniekiem min dažādus kritērijus – nesadarbošoties ar “Kariņa-Levita režīmu" un ar tādiem, kas apdraud Latvijas valsts nacionālo drošību, un vienlaikus svarīgas esot arī kristīgās vērtības, ģimenes vērtības un nostāja vakcinācijas jautājumos.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

"Kas attiecas par visiem tiem nosaukumiem, kā mani dēvē, tos neesmu radījis es, tos radīja mani konkurenti," Šlesers atbildēja, jautāts par "astoņkāji," "šofera dēlu", "digitālgeitu" un citiem ar viņu saistītiem skandāliem un epitetiem. Viņš uzsvēra, ka varētu dzīvot arī bez politikas, bet esot nobažījies par savu bērnu nākotni. 03:42

Jautāts par savas partijas ziedotāja Arnolda Libeka atraidīšanu no Nacionālo bruņoto spēku iepirkumiem pēc Militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinuma, Šlesers pauda pārliecību, ka šis dienests esot bijis korumpēts, jo tur strādājis Jutas Strīķes vīrs. 09:45

Jautāts par kandidāta Jāņa Pļaviņa publiskajiem apcerējumiem, ka uz Zemes ieradušies draudzīgi citplanētieši, Šlesers skaidroja, ka Pļaviņš nav partijas biedrs, bet gan viens no aptuveni desmit bezpartejiskiem kandidātiem, kuros “esošais režīms” neesot ieklausījies. Pļaviņš esot Latvijas patriots un divu bērnu tēvs, kuram ir forša sieva. 15:18

Jautāts par citu Pļaviņa ierakstu sociālajā tīklā “Telegram”, kurā izplatīta antisemītiska sazvērestības teorija par mazu bērnu asiņu dzeršanu, Burovs pauda ka viņam “fantastika” nepatīkot, bet atzina, ka cilvēki esot dažādi un viedokļi varot atšķirties. Viņš šādus izteikumus neuztverot nopietni, jo Pļaviņš neesot partijas līderis. Šlesers savukārt pauda neapmierinātību, ka šim kandidātam tiekot pievērsts pārāk daudz uzmanības, tā vietā, lai runātu par to, “kur pazūd miljardi”. Krapāne tikmēr aizrādīja raidījuma vadītājai: “Jūs demonizējat cilvēkus, un padariet viņus par cilvēkiem ar folija cepurītēm galvā!” Viņa atgādināja, ka partijas programmā šādu atziņu neesot. 18:14

Burovs, kurš iepriekš publiski iestājies par vakcināciju pret Covid-19 bijis vakcinācijas aizstāvis un atbalstījis arī dažādu ierobežojumu ieviešanu, tagad pauda pārliecību, ka pret omikrona variantu tās nepalīdzot. Viņš esot par brīvprātīgu vakcināciju. Šlesers piebalso, ka “Latvija pirmajā vietā” “nekad neesam bijuši antivakseru partija, mums ir cilvēki, kas vakcinējas un nevakcinējas”. 25:35

Burovs apgalvo, ka par būvnieku karteli, kas sadārdzinājis daudzus Rīgas pašvaldības objektu remonta iepirkumus, laikā, kad viņš vadīja pilsētas Īpašuma departamentu neesot zinājis. "Es tajā Taureņu pirtī nepiedalījos, man pirtis vispār nepatīk, mana sirdsapziņa ir absolūti tīra," viņš uzsvēra, gan piebilstot, ka ar pārmērīgu vēršanos pret būvniekiem varot tikt sagrauta pašmāju celtniecības industrija, paverot durvis starptautiskiem uzņēmumiem. 36:35

Jautāts vai viņa biznesa partneris Andris Šķēle jelkādā veidā iesaistīts “Latvija pirmajā vietā”, Šlesers apgalvoja, ka Šķēle ar politiku nenodarbojas, jo viņam savs laiks jāveltī mazbērniem un uzņēmējdarbībai: "Liksim Šķēles kungu mierā!" 42:54

Šlesers kaismīgi aizstāvēja termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecības politiku, norādot, ka arī tagad viņa partija piedāvā veidot Nacionālās attīstības fondu, kurā katram termiņuzturēšanās atļaujas ieguvējam papildus investīcijām Latvijā, būtu jāiemaksā 250 000 eiro. Viņš solīja, ka šāda iespēja varētu būt interesanta Kazahstānas, Uzbekistānas, Ķīnas, Apvienoto Arābu Emirātu iedzīvotājiem un citiem, kurus no ceļošanas uz Rietumvalstīm attur pārāk liela dzīves dārdzība. 50:47

Šlesers asi kritizēja, ka "Latvijas Gāze" un "Latvenergo" pēdējos gados pelnījuši milzīgu naudu un solīja iesaldēt gāzes cenas pēc formulas, lai tā būtu lētākā Baltijas valstīs, Polijā un Vācijā. Tomēr jautāts par to, vai jāturpina iepirkt dabasgāzi no Krievijas, politiķis teica, ka to vajadzētu pārtraukt tikai tad, ja šāds embargo tiktu noteikts visas Eiropas Savienības līmenī. 01:00:52

Jautāts par potenciālajiem sadarbības partneriem pēc vēlēšanām, Šlesers uzsvēra, ka gribot “pilnībā nomainīt Kariņa un Levita režīmu". Arī “Apvienotā saraksta” politiķis Edvards Smiltēns neesot viņam pa prātam, kaut tā līderis Uldis Pīlēns esot pragmatiskāks. Burovs kā savas “sarkanās līnijas” savukārt iezīmēja sadarbību ar tiem, kas var apdraudēt Latvijas nākotni, valsts valodu, Latvijas drošību. Apdraudētājus viņš gan nenosauca, jo tā būtu viņu "reklamēšana". Tikmēr Krapāne rezumēja, ka “Latvija pirmajā vietā” pārstāv konservatīvās, kristīgās un ģimenes vērtības, kā arī nepieļaušot obligātu vakcināciju. 01:09:24