Pulksten 20 'Nākamais, lūdzu!' vēlēšanu nakts tiešraide ar politiķiem un ekspertiem

Gaidot 14. Saeimas vēlēšanu rezultātus, "Delfi TV" tiešraidē no 1. oktobra pulksten 20 līdz 2. oktobra pulksten 2 notiek vēlēšanu nakts tiešraide. Kopā ar raidījuma vadītājām Alinu Lastovsku un Olgu Dragiļevu "exit poll" datus un vēlāk arī oficiālos rezultātus sešu stundu garumā apspriež dažādu nozaru lietpratēji, sabiedrībā zināmas personas, politiķi un "Delfi" žurnālisti.

Vēlēšanu naktī studijā viesoties aicināti politologi, sociologi, ekonomisti, ārpolitikas un iekšpolitikas procesu analītiķi. Pārraidām arī sižetus par to kā aizritējusi vēlēšanu diena, kadrus no partiju birojiem, kuros tiek sagaidīti vēlēšanu rezultāti, kā arī studijā vairākos "apļos" runājam ar to politisko spēku pārstāvjiem, kuriem socioloģiskās aptaujas sola iespēju pārvarēt 5% barjeru. Paralēli tam visam – tiešraidē sekojam jaunākajiem vēlēšanu rezultātiem.

Provizoriskais raidījuma plāns:

-Pulksten 20 sākas tiešraide, raidījuma vadītājas iepazīstina "Delfi TV" auditoriju ar jaunākajām aktualitātēm un atskatās uz vēlēšanu norisi. Tam seko diskusija ar politiķiem, kurā aicināti piedalīties pārstāvji no sarakstiem 3. Zaļo un zemnieku savienība, 7. ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija", 11. "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"", 12. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, 15. "PROGRESĪVIE" un 16. "Attīstībai/Par!".

-Ap pulksten 21 pārraidām Centrālās vēlēšanu komisijas preses konferenci par 14. Saeimas vēlēšanu norisi.

-Ap pulksten 21.20 studijā diskutē eksperti un žurnālisti: socioloģe Ieva Strode, politoloģe Lelde Metla-Rozentāle, žurnāla "Ir" komentētājs Aivars Ozoliņš un "Delfi" mediju grupas galvenais redaktors Ingus Bērziņš.

-Ap pulksten 22 studijā diskutē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes loceklis Jānis Vētra un "Delfi Plus" redaktore Vita Dreijere.

-Ap pulksten 22.40 studijā uz diskusiju atkal pulcējas politiķi. Šoreiz pārstāvji no sarakstiem 1. "Jaunā VIENOTĪBA", 2. "Latvijas Krievu savienība" 8. "Politiskā partija "Stabilitātei!"", 13. "Konservatīvie", 14. "Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI"" un 18. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija".

-Ap pulksten 23.40 studijā diskutē uzņēmējdarbības un ekonomikas jomas pārzinātāji: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, "Luminor" bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš un "Delfi Bizness" galvenā redaktore Aija Krūtaine.

-Ap pulksten 0.30 studijā diskutē integrācijas, ārpolitikas un nevalstiskā sektora pārzinātāji: filozofs Igors Gubenko, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns, "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore Inese Vaivare, Ģeopolitikas pētījumu centra direktors, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns un "Delfi" Nacionālo ziņu nodaļas redaktors Kārlis Arājs.

-Ap pulksten 01.15 studijā atkal pulcējas politiķi. Šoreiz aicināti piedalīties sarakstu 1. "Jaunā VIENOTĪBA", 11. "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"", 13. "Konservatīvie" un 16. "Attīstībai/Par!" pārstāvji.

-Ap 01.40 raidījuma vadītājām studijā pievienojas "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktori Jānis Sildniks un Edgars Bāliņš, lai kopā atskatītos uz vēlēšanu nakts norisi un partiju birojos piedzīvoto.

Jau vēstīts, ka no 19. augusta līdz pat 30. septembrim "Delfi" piedāvāja īpašu 14. Saeimas vēlēšanām veltītu raidījumu ciklu "Nākamais, lūdzu!" – kandidātu sarakstu līderu intervijas un debates. Visu cikla raidījumu saraksts pieejams šeit. Vēlēšanu nakts tiešraide ir "Nākamais, lūdzu!" raidījumu cikla noslēgums.

Gan raidījumu ciklu "Nākamais, lūdzu!", gan tradicionālo "Delfi" pirmsvēlēšanu rakstu un politiskās analīzes sadaļu "Domā, spried un sver!" līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds, kas portālam "Delfi" piešķīris naudu programmas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanā" ietvaros.

Raidījuma epizodes ir pieejamas arī Apple un Spotify podkāstos!