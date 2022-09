'Saskaņa' 'Nākamais, lūdzu!': Briedis 'tikai uzdod jautājumus' un 'lielākie sūdi', kas gaidāmi Latvijā

Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa" uzņēmusies "smagu un grūtu misiju" pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas krievus, lai tiem nebūtu jālūkojas pāri robežām ar cerībām, ka kāds nāks tos "aizstāvēt". Turklāt Latvijā būtu nepieciešama "nulles tolerance" pret izteikumiem, kas krieviem šķiet aizskaroši, raidījumā "Nākamais, lūdzu" sacīja partijas līderis Jānis Urbanovičs.

"Saskaņas" kandidāti izteicās, ka Nils Ušakovs, kas ierasti bijis partijas seja teju visās vēlēšanās, pat ja tajās nav kandidējis, šoreiz esot mazāk redzams attāluma un aizņemtības Briselē dēļ. Toties visai pamanāms ir bokseris Mairis Briedis, kurš sociālajos tīklos izplata sazvērestības teorijas un dalās arī ar Krievijas propagandas video. Urbanovičs aizstāvēja sportistu, ka viņš esot sācis "pārāk aktīvi ķert informāciju par politiku," bet viņam pietrūkstot iemaņu to "salikt pa plauktiņiem", un viņš tāds neesot unikāls sabiedrībā. Ivars Zariņš savukārt uzteica Brieža "spēju turēt sitienus".

Vērtējot "Saskaņas" darbu Saeimā, Urbanovičs klāstīja, ka partija, pat opozīcijā esot, atbalstījusi loģiskus valdības priekšlikumus Covid-19 ierobežošanai un mudinājusi tādus pieņemt ātrāk, savukārt "neatbalstījām acīmredzami muļķības un kur bija aizdomas par neloģisku, nejēdzīgu vai pat koruptīvu lemšanu." "Bieži vien mēs cietām no tā, ka pārāk bieži atbalstījām valdību pareizos lēmumos pandēmijas sakarā," apgalvoja partijas līderis.

Valērijs Agešins uzsvēra, ka "mēs dzīvojam 21. gadsimtā un ticam zinātnei, mēs nedzīvojam viduslaikos kopā ar dažādiem antivakseriem," tomēr, skaidrojot, kāpēc "Saskaņa" nav atbalstījusi "lokdaunu", Urbanovičs apgalvoja, ka zinātnieki esot šajā jautājumā sadalījušies divās atšķirīgās nometnēs. Taču Ivaram Zariņam nācās taisnoties par paša pausto apgalvojumu Saeimas sēdē, ka Covid-19 izslimojušiem cilvēkiem esot bīstami vakcinēties. Kaut arī pētnieciskās žurnālistikas centra "ReBaltica" žurnālisti izpētījuši, ka tā nav patiesība, Zariņš palika pie sava, ka viņa rīcībā esot pētījumi, kas šo apgalvojumu pamato.

Tiesa, kopumā "Saskaņas" deputāti ir starp Saeimas darbā visneaktīvākajiem politiķiem. Uz to deputāta amata kandidāti atbildēja, ka vairāk klausoties un iedziļinoties, un ne visiem esot jārunā - citiem stiprā puse esot darbošanās aizkulisēs.

"Saskaņas" rīcību, "noraujot kvorumu", kad Saeimā tika skatīts Civilās savienības likums, Urbanovičs raksturoja kā normālu stratēģiju, ko politiķi piekopj valstīs, kurās ir sadrumstalota un vāja koalīcija. Tas, ka šis jautājums nu būs jārisina 14. Saeimai, esot sasniegums, pretējā gadījumā, ja likums tiktu pieņemts pirms vēlēšanām, par to tiktu rīkots referendums un jautājums uz vairākiem gadiem būtu noņemts no darba kārtības, apgalvoja Urbanovičs.

Savukārt, runājot par partijas programmā iekļautajiem darbiem, "Saskaņas" pārstāvji skaidroja, kā plāno izpildīt solījumu izveidot enerģētikas tirgus modeli, kas krīzē dos iespēju visiem patērētājiem saņemt enerģiju par saprātīgu cenu. Zariņš klāstīja, ka, tikai pateicoties viņam, Inčukalnā šobrīd ir gāze, jo viņš esot panācis, ka Inčukalns ir nevis tirgus placis spekulantiem, bet ka tur jābūt arī rezervēm. Arī par energoresursu cenu kāpumu Zariņš esot brīdinājis jau pirms gada. Enerģētikas cenu krīze esot jārisina, veidojot Latvijā gāzes rezerves un "krīzes regulējums attiecībā uz gāzi", kas dotu iespēju gāzi lietot par pirmskrīzes cenām. Savukārt elektroenerģijas tirgus cenu varot samazināt, to atsaistot no pēdējā piedāvājuma, kas ir visdārgākais, klāstīja Zariņš.

Iekļūstot 14. Saeimā, "Saskaņa" būšot gatavi "sadarboties ar katru, kas vismaz daļēji atbalstīs mūsu izpratni par ielākajiem sūdiem, kas gaidāmi Latvijas sabiedrībā," sacīja Urbanovičs. Konkrētas partijas, ar ko "Saskaņa" varētu sadarboties nākamajā sasaukumā, kandidāti nenosauc, savukārt Agešins kritizēja, ka citu partiju vilktās "sarkanās līnijas" pret "Saskaņu" esot pretrunā ar Satversmē noteikto un tas esot mēģinājums šķirot Latvijas pilsoņus pareizajos un nepareizajos.

Jautāts, kādēļ šoreiz pretstatā vairākām iepriekšējām Saeimas vēlēšanu kampaņām "Saskaņas" vēlētājus aktīvi neuzrunā Nils Ušakovs, Urbanovičs skaidroja, ka bijušais Rīgas mērs tagad esot aizņemts ar darbu Eiroparlamentā un noliedza, ka Ušakova mazā redzamība būtu saistāma ar skandāliem Rīgas domē. Agešins piebalsoja, ka “Saskaņa” šoreiz kopumā mazāku uzsvaru likusi uz vides reklāmas plakātiem ar tās politiķu sejām. Ušakova attālumu un aizņemtību Briselē. 03:45

Bokseris Mairis Briedis būšot pozitīvais piemērs jauniešiem, kurš tos aicinās uz aktīvu dzīvesveidu, jautāti par to, kādas ir Brieža kompetences likumdevēja darbā, stāstīja “Saskaņas” līderi. Zariņš kā labo īpašību arī izcēla Briež spēju “turēt sitienus”. 10:28

Savukārt jautāti par Brieža aktivitātēm, izplatot sociālajos tīklos sazvērestības teoriju par “ķīmiskajām trasēm”, politiķi atsaucās uz jaunā sabiedrotā pieredzes trūkumu. Zariņš uzstāja, ka Briedis tikai uzdodot jautājumus, bet pats neko neapgalvojot. Tikmēr, jautāts par gadījumu, kad Briedis bija dalījies ar kādu Krievijas propagandas video par to, kā sankcijas darot pāri Eiropai, Urbanovičs skaidroja, ka Briedis vēl neesot iemācījies sociālajos medijos pieejamo informāciju “salikt pa plauktiņiem”. 14:41

Jautāts, kādēļ "Saskaņas" deputāti bijuši starp visneaktīvākajiem debatētājiem Saeimas sēdēs, Urbanovičs atbildēja, ka protot klausīties un domāt. “Daudzi, kas runā, ne dzird citus, ne saprot, ko runā,” teica politiķis, apgalvojot, ka lielākoties viss parlamentā esot teātris, jo lielāko daļu lietu izlemjot koalīcijas padome. Zariņš piebilda, ka partijā esot darbu dalīšana – daži, kā viņš, aktīvi debatē, kamēr citi vairāk strādājot aizkulisēs. 28:48

"Mēs dzīvojam 21. gadsimtā un ticam zinātnei, mēs nedzīvojam viduslaikos kopā ar dažādiem antivakseriem," uzstāja Agešins, sakot, ka "Saskaņa" esot atbalstījusi vakcināciju pret Covid-19 kā tādu, kaut kritizējusi valdības neprofesionālo rīcību tās organizēšanā. Jāpiebilst gan, ka pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica atzinis par nepamatotiem Zariņa izteikumus, ka vakcinācija pret Covid-19 varot būt kaitīga cilvēkiem ar augstu antivielu līmeni. Zariņš gan kritikai nepiekrita, sakot, ka tā esot vien žurnālistu interpretācija un viņa izteikumi esot bijuši balstīti tolaik aktuālajos zinātniskajos pētījumos. 33:35

Jautāts, kādēļ “Saskaņa” neatbalstīja “lokdauna” ieviešanu 2021. gada rudenī, kad Covid-19 pandēmija bija “pīķī”, Urbanovičs apgalvoja, ka zinātnieki par šādu soli esot sadalījušies divās pretējās nometnēs. Konkrētus zinātniekus, kuri iestājušies pret lokdaunu viņš gan neatminējās, bet uzstāja, ka balsojot Saeimā jāanalizē valdības argumenti, un tie esot bijuši vāji. 43:16

Jautāti par to, kādēļ “Saskaņa” “norāva kvorumu”, panākot, ka Saeima galīgajā lasījumā neatbalstīja viendzimuma pāru kopdzīves regulējumu, Urbanovičs skaidroja, ka likums, kas regulē netradicionālu ģimeņu mantiskās attiecības esot vajadzīgs un Saeimai tāds jāizstrādā, tomēr to nevarot darīt pirms vēlēšanām, jo tad būtu sekojis referendums, kura rezultāts šo jautājumu būtu “noslaucījis no darba kārtības” vairākus Saeimas sasaukumus uz priekšu. 48:34

Katru reizi, kad lieku reizi piesaucam Krieviju, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nesāpinātu mūsu lielo krievu diasporu – tā Urbanovičs pamatoja, kāpēc "Saskaņa" balsoja pret Krievijas atzīšanu par teroristisku valsti. Viņš arī uzstāja, ka šajā paziņojumā esot bijuši iekļauti daudzi vārdi, kas aizskarot krievus, ne Krieviju kā valsti. Konkrētus piemērus politiķis gan neminēja. Kopumā “Saskaņa” esot uzņēmusies "smagu un grūtu misiju" pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas nelatviešus, virzot viņus "iekšzemiski" uz problēmu risināšanu Latvijā, nevis lūkojoties pāri robežām ar cerībām, ka kāds nāks aizstāvēt. 55:27

Partijas programmā iekļauts apgalvojums, ka “ir jāizveido tāds enerģētikas tirgus modelis, kas krīzes apstākļos dos iespēju visiem Latvijas patērētājiem saņemt enerģiju par saprātīgu cenu.” Zariņš plaši skaidroja, ka pašreizējais tirgus modelis pieļaujot situāciju, kad cenas pieaug visiem tikai tādēļ, ka viens no daudziem pircējiem esot gatavs maksāt ļoti daudz, kamēr energouzņēmumi, kas gāzi iepirkuši sen par daudz zemāku cenu, gūst milzu peļņu. Viņa ieskatā jāizsludina ārkārtas situācija enerģētikā, kas ļautu cenas samazināt. Politiķis arī nepakautrējās uzslavēt savu līdzšinējo darbību, sakot, ka, tikai pateicoties viņam. gāzes tirgus esot pa īstam atvērts. 01:03:43

“Saskaņas” pārstāvji nevēlējās vilkt “sarkanās līnijas” pret tādiem politiskajiem spēkiem, ar kuriem nebūtu gatavi sadarboties, jo tas esot antikonstitucionāli. "Esam gatavi sadarboties ar katru, kas vismaz daļēji atbalstīs mūsu izpratni par lielākajiem sūdiem, kas gaidāmi Latvijas sabiedrībā," teica Urbanovičs. 01:11:01

