Ja nebūtu kriptovalūtu, būtu veiksmīgi: 'Nākotnes kapitāls' mērās ar portfeļiem

Viens no raidījuma “Nākotnes kapitāls” mērķiem ir veicināt investīciju kultūru Latvijā. “Delfi” valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs un “Delfi Bizness” žurnālists Raivis Vilūns uzskata, ka viens no labākajiem veidiem, kā to panākt, ir rādīt priekšzīmi. Tādēļ abiem vadītājiem ir savi investīciju portfeļi, kuros tie ik nedēļu iegulda 50 eiro, lai pēc desmit gadiem sasniegtu savus mērķus.

Šobrīd gan, kā raidījumā atzīst gan Vilūns, gan Kuzikovs, finanšu tirgos valda drūmi apstākļi. “Ar ko tas ir saistīts? Ar ļoti vienkāršu lietu – inflāciju,” saka Kuzikovs, skaidrojot, ka tādēļ arī faktiski visi pasaules akciju tirgi iet uz leju. Tomēr, neskatoties uz to, viņš pieturas pie stratēģijas, kas saka, ka katru nedēļu vajag investēt. Vēl jo vairāk, tagad, kad akciju tirgos ir vērtību kritums, ir labs brīdis ieguldīšanai, jo cenas ir zemākas.

Pašlaik gan viņš ir investējis 2650 eiro, bet portfeļa vērtība ir tikai 2469 eiro. Attiecīgi šobrīd ir 6,8% lieli zaudējumi.

Vilūnam ir klājies vēl sliktāk. Skaties raidījumu, lai uzzinātu, kas "novilka" viņa portfeli uz leju.

"Nākotnes kapitāls" trešajā raidījuma sezonā vadītāji runā ar investoriem, kuri dalās ar savu pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm.

