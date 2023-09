Kā saasinās konkurenci pensiju arēnā un kā ieguldīt gudri, uzzini 'Nākotnes kapitālā'!

Latvijas 2. līmeņa pensiju pārvaldīšanā vēl aizvien aktīvi dominē četras lielās komercbankas, kas, kā dažkārt norāda eksperti, nerada pietiekamu konkurenci, attiecīgi bankām nav jācīnās par klientiem. Iļja Arefjevs, kurš iepriekš strādāja "Indexo", uzskata, ka "Vairo" varētu saasināt konkurenci, un informē, ka nākotnē uzņēmums plāno piedāvāt arī citus investīciju instrumentus. Uzzini vairāk raidījumā!

“Mūsu pirmais produkts būs pensiju 2. līmenis, bet mūsu plāni ar to neaprobežojas, mūsu mērķis ir kļūt par specializētu uzkrājumu pārvaldnieku, investīciju partneri parastam Latvijas iedzīvotājam,” saka Arefjevs, skaidrojot, ka finanšu sektoru faktiski kontrolē četri lielākie spēlētāji – SEB, “Swedbank”, “Citadele” un “Luminor” – apmēram 85%. Attiecīgi te viņš arī saskata iespēju – neskatoties uz to, ka “Indexo” pirms nu jau vairākiem gadiem sapurināja tirgu, ar to nav bijis gana.

“Te var rasties jautājumi, vai konkurence ir pilnīga, vai tā ir spēcīga,” saka Arefjevs, skaidrojot, ka tirgus vadošie spēlētāji nepiedāvā gana inovatīvus instrumentus un risinājumus. Viņš redz, ka pensiju pārvaldīšanā tiek piedāvāts faktiski tas pats, kas pirms desmit gadiem.

“Mēs redzam, ka vēl joprojām pusei pensijas 2. līmeņa klientu ir vecumam nepiemērots pensijas plāns,” skaidro uzņēmuma vadītājs, iezīmējot, kāpēc viņš un citi dibinātāji saskatīja iespēju tirgū.

Par pensiju 2. līmeņa problēmām un Arefjeva ieteikumiem investoriem, skatieties raidījumā!

