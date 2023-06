Kāpēc Latvijas kapitāltirgus ir miris? Skaties 'Nākotnes kapitālā'!

Latvijas investīciju tirgus nīkuļo, ja salīdzina ar kaimiņiem – Lietuvu un Igauniju. Kā nesen valdības sēdē izteicās finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), Latvija šobrīd ir "Subsahāras līmenī", proti, esam neatbilstošā situācijā pēc mūsu valsts IKP un faktiskā dzīves līmeņa. Ministrija vēlas situāciju risināt. Par to, kādi soļi būtu jāsper valdībai, skaties "Nākotnes kapitālā".

“Mums ir labs regulējums, mums ir laba tirgus infrastruktūra, bet, kā mēs redzam, tirgus apjoms ir ļoti zems,” viesojoties “Nākotnes kapitālā”, saka valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa, norādot, ka tā ir būtiska problēma, jo šobrīd kapitāla tirgus nefunkcionē kā vieta, kur uzņēmumam rast papildu finansējumu, kā tas ir daudzviet citur. Tāpat, kā norāda Kļaviņa, otra problēma ir tā, ka ir cilvēki, kam ir uzkrājumi, bet kas neiegulda Latvijā. To arī ministrija grib risināt.

Valsts kases pārvaldnieka vietnieks Jānis Rozenbergs saka, ka viens no pašreizējās situācijas cēloņiem ir 90. gadu privatizācijas procesa sekas. “Tas ir viens no bubuļiem, kas līdz šim ir traucējis iet šajā virzienā,” saka eksperts, norādot, ka šobrīd, iespējams, šis aspekts ir pavirzījies pagātnē un attiecīgi ir labs brīdis, lai mēģinātu to darīt.

Kļaviņa piebilst, ka kavējošs faktos ir ne tikai neuzticība, bet arī tas, ka nav bijis labu piemēru. Igaunijas un Lietuvas gadījumā kapitalizācijas līmeni ir pacēluši tieši valsts un pašvaldības uzņēmumi, kas nolēmuši savas akcijas piedāvāt biržā. “Bez tāda grūdiena no valsts puses, ar saviem uzņēmumiem daļēji ejot uz biržu, mēs tādu lielu uzrāvienu tuvākajos gados nepanāksim,” viņa norāda.

Par to kā Finanšu ministrija plāno mudināt valsts uzņēmumus un kā valsts palīdzēs privātajiem, skaties raidījumā!

"Nākotnes kapitāls" ceturtajā raidījuma sezonā vadītāji runā ar investoriem un Baltijas biržā strādājošiem uzņēmumiem, kuri dalās ar savu pieredzi, veiksmēm un neveiksmēm.

