Par aizdevumiem uzņēmumiem un dividendēm, kas nav mērāmas naudā, stāsta Henrijs Jansons

“Nākotnes kapitāla” vadītāja Vilūna portfelis pierādījis, ka ekonomisko svārstību laikos kopfinansējumi (P2P un P2B) ir vienas no stabilākajām investīcijām, jo, lai gan nesola lielu bagātību, stabilā atdeve un plašās iespējas diversificēt savus aizdevumus runā par labu tām.

Tādēļ raidījumā viesojās “Debitum” izpilddirektors Henrijs Jansons, lai pastāstītu par sevis pārstāvēto platformu, kas lepojas, ka ir viena no retajām nozarē, kam ir piešķirta FKTK licence.

“Mēs fokusējamies tikai uz biznesa aizdevumiem,” saka Jansons, norādot, ka platformā nav patēriņa kredītu aizdevumu, kas ir viena no populārākajām aizdevumu formām, kādas atrodamas P2P platformās. “Mums ir tikai biznesi, kas reāli ar kaut ko nodarbojas,” saka uzņēmuma vadītājs. Viņš gan atgādina, ka tas ir brokeru serviss, proti, saved kopā aizdevējus un aizņēmējus.

Par "Debitum" un Jansona privāto portfeli varat skatīties raidījumā!

