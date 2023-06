Robotam plusi, cilvēkiem mīnusi. Skaties 'Nākotnes kapitāla' portfeļu salīdzinājumu!

Lai gan globālajos tirgos vērojamas pozitīvas tendences, ar individuālām investīcijām ne vienmēr viss sokas tik labi – svarīgs ir ieguldījuma brīdis, laiks un daudzi citi faktori. Iespējams, tādēļ automatizētās investīcijas arī šomēnes apsteidz abus "Nākotnes kapitāla" vadītājus.

“Ja mēs skatāmies, kas notiek vērtspapīru tirgū, to nevar skatīties atrauti no ekonomikas,” saka “SEB bankas” Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš, kurš viesojas raidījumā, lai komentētu, kas noticis tirgos un kā strādā “SEB Roboinvestors”. Viņš skaidro, ka šobrīd galvenais stāsts vēl aizvien ir par cīņu pret inflāciju. Eiropas Centrālā banka (ECB) uzskata, ka 6% inflācija nav gana zema. Mērķis ir 2%, bet Lāriņš skaidro, ka no 10% līdz 6% nokļūt ir vieglāk, nekā sasniegt mērķi. “Tāpēc procentu likmju celšana turpinās,” saka eksperts.

Savukārt, runājot par indeksiem, kas savā ziņā ir mēraukla tirgiem, Lāriņš skaidro, ka arī indeksi uzrāda dažādus rezultātus. Piemēram, tehnoloģiju indeksiem klājas labi, tiem, kas ir Baltijā, vidēji, bet Āzijā ne visai, norāda eksperts.

To labi var redzēt arī “Nākotnes kapitāla” vadītāju portfeļos. Proti, “SEB Roboinvestora” portfelis, ko izmanto Kuzikovs un kur ir ieguldījumi dažādos elektroniski tirgotajos fondos (ETF), uzrāda krietni labāku rezultātu nekā Vilūna portfelis vai Kuzikova paša veidotais portfelis.

“Ienesīgums ir 4,03%, manuprāt, mēs ne reizi nevarējām teikt, ka mūsu portfeļiem klājas tik labi,” saka Kuzikovs, rādot, kā roboinvestora portfelis turpina pakāpeniski audzēt savu vērtību. Sistēmiskas ilgtermiņa investīcijas atmaksājas. Lāriņš šo rīku sāka izmantot pagājušā gada maijā, un gada laikā viņa portfeļa vērtība ir pieaugusi par 8%. Tikmēr Kuzikovs sāka ieguldīt tikai šī gada aprīlī un jau ir ieguvis minētos 4,03%.

Par to kā ir gājis visiem trim raidījuma portfeļiem, skatieties raidījumā!

